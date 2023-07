Rayo mata a dos jóvenes mientras jugaban una cascarita en Tabasco

Una tragedia ocurrió en la Villa Luis Gil Pérez en el municipio de Centro, Tabasco, tras disputar un partido de fútbol; los jugadores decidieron descansar mientras pasaba la tormenta, pero un rayo cayó en el campo y alcanzó la palapa en donde se resguardaban causando la muerte de dos jugadores.

El rayo cayó y provocó la muerte instantánea de dos jugadores, el hecho conmocionó a los habitantes del lugar y sobre todo quienes participaban en el encuentro deportivo.

Un grupo de jóvenes estaban sentados, platicando, ya estaba pasando la lluvia, pero por desgracia cayó el impacto.

Andri González se desvaneció, sintió una fuerte descarga, pero vivió para contarla.

Dos de sus amigos, Yosel y Carlos, de 16 y 17 años murieron en el campo de futbol, ubicado en la Villa Luis Gil Pérez, de Centro, Tabasco.

“Lo que hice (después de caer el rayo) que uno que estaba mal posicionado lo acomodé y vine a avisar aquí el barrio, que me auxiliaran”.

Guadalupe Hernández, papá de uno de los sobrevivientes recuerda: “yo agarré a uno y le dije hijo, Chucho, qué te pasó, pero ya estaban sin vida”.

El hijo de Guadalupe también sobrevivió y él asegura que cuando empezó la tormenta dejaron de jugar y corrieron a resguardarse.

Oyeron primero un rayo que cayó cerca y el que le siguió fue el que los golpeó.

Miguel Hernández, otro de los sobrevivientes recuerda: “Me acuerdo que cuando me desperté, estaba yo tirado a lado de una palmerita ahí, donde me jaló, estaba yo todo aturdido, no sentía yo mis piernas y no veía yo nada nada más que azul”.

Dos víctimas por caída de un rayo en Tabasco

Las dos víctimas mortales vivían con su abuelita, quien ha quedado sola y con ayuda de sus vecinos ahora debe afrontar los gastos funerarios.

Delfina Ruiz, abuela de las víctimas lamenta lo ocurrido: “Esto es gasto, esto es gasto y yo pues me sostengo de mi venta, yo hago tortilla para vender”.

Dos de los seis heridos se encuentran en estos momentos todavía en un hospital. Una jovencita está muy grave.

En el lugar donde se registró la tragedia, familiares y amigos han colocado esta cruz y algunas veladoras para recordar el día en que una fatídica tormenta arrebató la vida de Yosel y Carlos después de jugar su última reta de futbol.