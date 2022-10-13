Esta fue la reacción de AMLO sobre la postulación de Kenia López Rabadán

En la mañanera de hoy, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer la lista de los 42 precandidatos de la oposición, entre ellos se encontraba la senadora Kenia López Rabadán, a quien el Presidente parece desconocer según su reacción.

En la conferencia, AMLO comentó acerca de cada uno de los precandidatos del bloque opositor para las elecciones de 2024 y comenzó a decir los cargos que han ocupado.

@aztecanoticias En La Mañanera el presidente López Obrador presentó la lista de los posibles candidatos de la oposición para 2024 pero no sabía quién era Kenia López Rabadán 😳 ♬ sonido original - Azteca Noticias

Entre los 42 nombres de hombres y mujeres se encuentran legisladores, gobernadores, dirigentes nacionales de partidos, incluso periodistas, pero su reacción de desconocimiento fue con la senadora Kenia López Rabadán, a quien no ubicó.

“¿Quién es?”, preguntó AMLO cuando leyó el nombre de Kenia López Rabadán al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien le explicó que la senadora del PAN.

El pasado 22 de agosto, AMLO exhibió a Kenia López Rabadán en la mañanera en un video en el que la senadora del PAN criticó el mal uso del dinero público. En respuesta AMLO solo se limitó a decir: safo.

Exhibe AMLO postura de la senadora del PAN Kenia López Rabadán y le responde "safo". pic.twitter.com/qbg7biD8oC — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 22, 2022

¿Quién es Kenia López Rabadán?

La senadora del PAN ha ganado popularidad en el recinto legislativo desde donde suele hacer la “contramañanera”, una conferencia en donde asegura que lo que AMLO sostiene es mentira.

Actualmente es senadora plurinominal pero ocupó cargos como diputada constituyente en el 2016, además es miembro del PAN en donde ha ocupado varios puestos como consejera nacional de 2007 a 2013.

También secretaría de gobierno de ese partido en el entonces Distrito Federal y de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.