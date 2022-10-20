Reafirma PRI voto contra Reforma Electoral de AMLO

El Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aclaró que los trabajos que inician en comisiones el próximo martes para analizar 104 iniciativas de Reforma Electoral no significa el aval a la propuesta hecha por el presidente López Obrador que busca dañar a los órganos electorales.

Sostuvo que acuerdo avalado por los siete líderes parlamentaros solo se trata de analizar una lista de las iniciativas presentadas por los diputados.

PRI reafirma respaldo a óganos electorales.

Moreira Valdez afirmó que el PRI no está interesado en una Reforma Electoral y reafirmó su respaldo a los órganos electorales.

“De entrada, el PRI no se ha manifestado como partido, como bancada por la necesidad de una reforma electoral, y no está de sobra decirlo, que en dado caso votaríamos en contra, en dado caso que llegaran al Pleno, votaríamos en contra cualquier intento de dañar al INE o de dañar a los tribunales electorales. Sí, como la del Ejecutivo Federal, esa”, puntualizó el líder de los diputados del PRI.

Manifestó que las leyes electorales vigentes permiten al país transitar en las futuras elecciones.