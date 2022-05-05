Elogios para Real Madrid; remontada y nueva final de Champions League

Los medios españoles colmaron de elogios al Real Madrid después de que los ganadores de LaLiga lograran una notable remontada contra el Manchester City el miércoles (5 de mayo) para avanzar a la final de la Champions League contra el Liverpool de Inglaterra.

Con una ventaja de 1-0 con minutos para el final, el City parecía dirigirse a París antes de que un doblete tardío de Rodrygo y un penalti en la prórroga de Karim Benzema le dieron a los anfitriones una improbable victoria por 3-1 en la noche y aseguraron una victoria por 6-5 en el marcador global.

Diario AS:

El Real Madrid está fuera de este mundo.

Diario Marca:

Un milagro en el Bernabéu.

"Nunca pierdes la esperanza cuando se trata del Real Madrid. Estaba cambiando de canal cada cinco segundos para tratar de evitar un susto. Además de eso, podía escuchar el rugido del estadio desde casa y vivo a dos kilómetros de allí, fue impresionante ¿Qué espero? Espero que ganen la final, ojalá jueguen lo mejor que puedan para poder celebrar la decimocuarta Champions League", aseguró María José, seguidora merengue.

Elogios para el Real Madrid por remontada que lo manda a final de Champions League.

Real Madrid buscará su Champions League número 14

El periódico Sport simplemente se decantó por "Increíble" después de que el Real Madrid revirtiera una vez más un déficit en el partido de ida tras su victoria de octavos de final contra el Paris St. Germain a principios de la competición.

Durante un torneo de pádel con motivo del Derby del próximo fin de semana entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón, dijo que la UEFA debería entregar un trofeo especial al Real Madrid para reconocer sus esfuerzos por llegar a otra final de la Champions League.

“Creo que la UEFA ya debería darnos un trofeo especial por lo que logramos en estas tres eliminatorias. Es algo asombroso. No creo que haya sucedido antes. Así que, por favor, la UEFA lo tenga en cuenta”, dijo.

Real Madrid se enfrentará a Liverpool en el Stade de France el 28 de mayo, en una revancha de la final de la Champions League de 2018.

Liverpool buscará su sexto trofeo de la Champions League mientras que el Real Madrid buscará reclamar su trofeo 14 cuando se reúnan de nuevo en París.