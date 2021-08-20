Roban tienda oficial del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Medios de comunicación reportaron que durante la madrugada de este jueves, unos ladrones utilizaron un vehículo para poder robar la tienda oficial del club Real Madrid, ubicada en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España.

Una agencia internacional reportó que los ladrones estrellaron un vehículo contra la puerta de la tienda oficial del Real Madrid para poder robar diversos productos como camisetas, chamarras y demás artículos del conjunto merengue. Posteriormente, los sujetos escaparon en un par de carros más.

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Hasta el momento no se ha realizado el conteo de la mercancía faltante de la tienda oficial para saber el importe del presunto robo contra el Real Madrid, en el interior del Estadio Santiago Bernabéu.

🚨 La tienda oficial del Real Madrid ha sufrido un intento de robo esta madrugada. Los delincuentes embistieron su coche contra la cristalera y entraron. pic.twitter.com/xRePS8ZwkD — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) August 19, 2021

De acuerdo con diferentes fuentes locales, la Policía Nacional de España ya comenzó las investigaciones pertinentes y revisa las cámaras de seguridad y huellas dactilares para determinar el móvil del robo en la tienda oficial del Real Madrid.

Hasta el momento, el Real Madrid no ha emitido información sobre el robo en su tienda oficial, el cual fue reportado por medios de comunicación y agencias internacionales. Las primeras hipótesis apuntan a que el robo fue realizado con un vehículo robado.

Real Madrid remodela el Estadio Santiago Bernabéu

El Estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid, se encuentra en la fase final de las obras de remodelación que iniciaron en 2019, por lo que el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti disputa sus partidos como local en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en el barrio de Valdebebas, en Madrid, España.

🦺 Comprobando el progreso de las obras.

📍 Santiago Bernabéu pic.twitter.com/tNukDLFch8 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2021

Las labores de remodelación del estadio del Real Madrid comenzaron antes de la llegada de la pandemia de Covid-19. Los próximos partidos de los merengues serán contra el Celta de Vigo, Mallorca, Villarreal, Athletic de Bilbao, Osasuna, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Cádiz.