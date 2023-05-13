Conmoción en Estados Unidos: Un hombre asesinó a su novia por abortar en Texas

En las últimas horas, autoridades de Estados Unidos dieron a conocer el caso de Gabriella González, una mujer de 26 años que fue brutalmente asesinada en la ciudad de Dallas, Texas, luego de practicar un aborto. El principal sospechoso es su novio, quien de acuerdo con las primeras indagatorias, no estaba a favor de la decisión.

Identificado como Harold Lavance Thompson, el presunto asesino habría intentado estrangular a Gabriella en un estacionamiento del condado de Dallas. Al poder escapar de sus brazos, Lavance sacó un arma y disparó a su cabeza, para después continuar con más impactos contra su cuerpo ya tendido sobre el pavimento.

Las autoridades de Texas obtuvieron una declaración jurada en la que describen la situación que atravesaba la joven González y su novio Harold, de apenas 22 años. En el documento aseguran que los dos sostenían una relación amorosa y que se cree que el hijo esperado era del sospechoso, quien desde marzo ya contaba con una orden activa por estrangulamiento en violencia familiar.

En septiembre de 2021, Texas prohibió los abortos después de aproximadamente seis semanas de gestación|Unsplash

Policía de Texas detiene al presunto asesino de una mujer por realizar un aborto

El implicado fue detenido un día después por las autoridades de Dallas y se encuentra en prisión preventiva por el cargo de asesinato, ya que además de que los testigos afirman haberlo visto intentar estrangular a Gabriella González, una cámara de videovigilancia lo captó caminando junto a ella justo antes de que iniciara el tiroteo.

"Una investigación adicional reveló que (González) fue a Colorado para abortar y regresó la noche anterior. Se cree que el sospechoso era el padre del niño", se presume en el reporte de los oficiales recogido por CNN, donde además agregan: "El sospechoso no quería que la denunciante abortara", quien ya tenía tres hijos de una relación previa.

Los registros judiciales señalan que Thompson no fue acreedor a libertad bajo fianza, por lo que permanecerá tras las rejas durante todo el proceso, en el cual le fue asignado un defensor público.

