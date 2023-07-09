Gobierno de Colombia reanuda conversaciones de paz con las disidencias de las FARC

El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central (EMC), una de las dos disidencias de las FARC, anunciaron que llegaron a un acuerdo para reanudar conversaciones de paz y establecer una mesa de diálogos.

En un comunicado conjunto, las dos partes dijeron que la ronda de diálogos de paz abordará un cese al fuego bilateral a nivel nacional, que fue suspendido parcialmente por el Gobierno de Colombia en mayo tras el asesinato de cuatro indígenas menores de edad.

Las partes reiteran la firme intención de avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin a la confrontación armada y que propenda por el logro de una paz integral, estable y duradera. Comunicado gobierno de Colombia y disidencias de las FARC

El EMC es una de las dos facciones de las disidencias de las FARC y está conformado por antiguos dirigentes y combatientes que no aceptaron el acuerdo de paz del 2016, que permitió la reincorporación a la vida civil de 13 mil personas, con un partido político y 10 escaños en el Congreso.

Otro grupo rebelde, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que no fue parte del acuerdo de paz del 2016, se encuentra actualmente en conversaciones con el Gobierno de Colombia. Las partes anunciaron en junio un cese el fuego de seis meses que comenzará en agosto.

El grupo disidente EMC tiene actualmente unos 3 mil 530 integrantes, unos 2 mil 180 combatientes y mil 350 auxiliadores, y mantiene un cese al fuego bilateral con el Gobierno de Colombia desde principios de año.

Anunciamos Mesa de Diálogos de Paz entre el gobierno @petrogustavo Colombia Potencia de la Vida y Estado Mayor Central de las Farc - Ep. pic.twitter.com/XxHtNu9KjV — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) July 9, 2023

¿Qué más dice el comunicado sobre la reanudación de los diálogos de paz?

El comunicado sostuvo que se iniciará una fase preliminar de diálogos de paz con la presencia de funcionarios del Alto Comisionado para la Paz y representantes de la comunidad internacional, la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias.

Los miembros de las delegaciones de las dos partes que lideraran las conversaciones de paz, serán anunciados en los próximos días.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, un antiguo miembro de la guerrilla urbana M-19, se comprometió a poner fin a seis décadas de un conflicto armado que ha dejado más de 450 mil muertos firmando acuerdos de paz o de rendición con los rebeldes y las bandas criminales, además de aplicar plenamente el pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).