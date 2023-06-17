Ataque a escuela de Uganda deja 42 muertos y 6 secuestrados

Al menos 41 muertos y seis secuestrados fue el saldo de un ataque perpetrado por el grupo rebelde Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), a una escuela en el oeste de Uganda, cerca de la frontera con República Democrática del Congo.

“Nuestras fuerzas están persiguiendo al enemigo para rescatar a los secuestrados y destruir a este grupo”, dijo el portavoz de Defensa, Felix Kulayigye, en Twitter. Ni la policía ni el ejército dijeron cuántos de los muertos eran estudiantes.

Tragedia en #Uganda.



Terroristas del Estado Islámico asesinaron a 41 personas al oeste del país en una escuela. Incendiaron dormitorios y lanzaron bombas a la salida de la institución.



La gente quedó devastada, algunas niñas incluso fueron torturadas antes de quitarles la vida.… pic.twitter.com/nEatVcyHFx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 18, 2023

Los atacantes huyeron hacia el Parque Nacimiento de Virunga con las personas secuestradas, en su mayoría eran niñas. Además, ocho personas se encuentran graves en el hospital tras el ataque a la escuela secundaria Lhubirira en Mpondwe.

Las autoridades desplegaron helicópteros para rastrear al grupo de atacantes que se cree están escondidos en un terreno montañoso.

#Ataque yihadista en escuela de Uganda



Una #milicia vinculada a Estado Islámico prendió fuego a un dormitorio y saqueó una tienda de comida. Murieron 41 personas, entre ellos 38 estudiantes.



Los atacantes huyeron hacia República Democrática del Congo. /cmw pic.twitter.com/SW6ywtTUPb — DW Español (@dw_espanol) June 17, 2023

¿Cómo fue el ataque del Estados Islámico a una escuela en Uganda?

Los atacantes, que eran unos cinco, quemaron un dormitorio y saquearon comida, según las fuerzas armadaas de Uganda. Algunos medios locales han informado que 39 de los fallecidos eran estudiantes, y que algunos murieron cuando los militantes del Estado Islámico hicieron estallar una bomba en su huida.

"Así fue como los atacantes llegaron y cerraron la puerta de los chicos. Los chicos intentaron defenderse, pero se vieron superados. Los atacantes habían encendido colchones", dijo Olum a periodistas de Mpondwe, según un video publicado en Twitter por el periódico Daily Monitor.

"En el dormitorio de las niñas, encontramos la puerta abierta, de ahí que las mataran y las cortaran", agregó. El ejército de Uganda informó que algunos de los muertos fueron quemados y otros murieron por machetazos.

El general de división Dick Olum, comandante del Ejército para Uganda occidental, declaró que los atacantes habían permanecido en la ciudad dos días antes del ataque, marcando su objetivo. Agregó que un joven no identificó había ido a la escuela para planear las acciones.

