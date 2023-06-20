Rechaza hijo de AMLO invitación de Ebrard a unirse a su equipo

El hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Andrés Manuel López Beltrán, por medio de una carta rechazó la oferta de Marcelo Ebrard de sumarse a su equipo, como titular de lo que llamó la “Secretaría de la 4T”.

La carta de López Beltrán inició con un afectuoso saludo y respeto al ex secretario de Relaciones Exteriores.

El hijo del presidente de México señaló que no pasaba por alto las aportaciones de Marcelo Ebrard y otros muchos al proyecto de transformación que encabeza López Obrador.

Se dijo orgulloso de la trayectoria de su padre, por su trabajo y su devoción al pueblo de México. Por lo que López Beltrán comentó que siempre tendrá la disciplina de seguir a AMLO en su lucha, además de ser fiel a su compromiso familiar de no interferir o participar en este momento en política, y mucho menos en el proceso presidencial.

López Beltrán agradeció la oferta de Ebrard

En la carta, el hijo del jefe del Poder Ejecutivo de nuestro país, agradeció la oferta del aspirante morenista a coordinar la Defensa de la Transformación, pero señaló que se mantendrá al margen de este proceso de selección, esto para no intervenir a favor o en contra de algunos de los demás aspirantes de este proceso.

Recibo está atenta carta de Andrés Manuel López Beltrán. Le aprecio su consideración y afecto.Muy razonable su posición, no podría tomar partido ahora. Reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T. Saludos cordiales Andrés. pic.twitter.com/dxsTqEtMsu — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2023

Ante esta negativa, Marcelo Ebrard, desde sus redes sociales, dio a conocer la carta y señaló el afecto y consideración de López Beltrán, y comentó que la posición del hijo del presidente es muy razonable.

Con ello, Ebrard dijo que Andrés Manuel López Beltrán es un “gran cuadro político de la 4T”.