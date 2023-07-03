Coordinador de MC, Dante Delgado, rechaza a senadores del PRI
Tras la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong y otros priistas, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazó que se unan a su partido.
Ciudad de México. En una entrevista, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazó que los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz, Eruviel Ávila y Nuvia Maroga, Hayan sido invitados a sumarse a partido emecista tras su renuncia al PRI.
“No, nosotros no estamos pensando en eso, son nuestros amigos, ahí (el Senado de la República) convivimos con todos ellos. Ellos saben que la idea del bloque de contención al gobierno, desde el legislativo, fue propuesta de Movimiento Ciudadano, ellos lo saben”
El coordinador nacional de @MovCiudadanoMX, @DanteDelgado, rechazó que los senadores Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz, Eruviel Ávila y Nuvia Maroga hayan sido invitados a sumarse a su partido luego de que renunciaran al @PRI_Nacional— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023
"Ellos saben que la idea del bloque de… pic.twitter.com/AhCZN88hQq
Así mismo, el dirigente de Movimiento Ciudadano, dio a entender que el excanciller tiene cerrada la puerta en su partido para buscar la candidatura presidencial de ese partido.
“No, perdón, esos son problemas que tiene Morena que ahí tampoco hay duda de la candidatura, ya saben de quien es, desde antes”
Por otro lado, el coordinador nacional emecista se fue contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguro que le copió al destapar a Xóchitl Gálvez como la candidata presidencial del frente PRI-PAN-PRD.
“Así es, Andrés siempre piratea todas las ideas de otros, es un buen pirata. Andrés, el pirata”.
Miguel Ángel Osorio Chong renuncia al PRI
Este lunes, el senador Miguel Ángel Osorio Chong renunció al PRI junto con alrededor de 300 priistas, entre ellos, los senadores Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila. Responsabilizaron de su salida al presidente del partido, Alejandro Moreno, de quien, dicen, acabó con el partido priista por intereses personales.
#ÚLTIMAHORA | Miguel Ángel Osorio Chong hace oficial su salida del #PRI.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023
Responsabiliza a @alitomorenoc de causar la debacle de ese #partido. pic.twitter.com/iIObgexgGP
"Hoy con tristeza pero en un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México anunció nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional lo hacemos cocientes del impacto que tendrá dentro del propio instituto político y por supuesto con el momento político que vive nuestro país lo hacemos convencidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de nuestra democracia y por supuesto de las libertades en México. Nunca nos quedaremos callados y conformes ante actos autoritarios y de demagogia que lastiman a nuestro país", expresó Osorio Chong.