Rechazan senadores intervencionismo estadounidense

Integrantes de la comisión de relaciones exteriores así como de relaciones exteriores América del Norte se pronunciaron contra el intervencionismo del gobierno estadounidense respecto a la labor del gobierno mexicano para combatir a los grupos criminales.

Y es que a los senadores no les gustó la iniciativa de congresistas estadounidenses qué busca considerar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y con ello permitir a su ejército combatirlas de manera extraterritorial.

"Las y los senadores de las comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Américas del Norte manifestamos nuestro tajante rechazo a la propuesta del representante republicano Dan Crenshaw, que otorgar facultades extraordinarias al presidente de los Estados Unidos de América considerando las organizaciones criminales como terroristas para poder hacer uso de las fuerzas armadas fuera del territorio estadounidense, y en este caso particular en México. Señalamos que una medida de esta magnitud de considerarse o aprobarse sería una clara violación a la soberanía y libertad de México y se alejaría de las soluciones diplomáticas y pacíficas que han caracterizado a la relación entre ambos países. Reconocemos que hay problemas de seguridad en en diversos territorios de nuestro país así como reconocemos el gran problema de salud pública y comercio de armas que tienen los Estados Unidos de América, por lo que se debe mejorar la cooperación en seguridad y plantear medidas en la lucha contra el tráfico de drogas y armas para proteger a nuestras dos naciones. Exhortamos a los gobiernos de ambas naciones ha replantear en la próxima celebración de los diálogos de alto nivel sobre seguridad las metas que se han acordado bajo el entendimiento bicentenario para cooperar y aplicar la ley más efectivamente reducir la adicción a las drogas y sus daños relacionados así como las causas subyacentes de la violencia y las adicciones en un marco y respecto del respeto a la soberanía de cada país y de los Derechos Humanos. Finalmente, exhortamos a los congresistas de los Estados Unidos de América así como gobernadores y funcionarios públicos de ese país de abstenerse de usar y beneficiarse de los problemas que ambas naciones padecemos y lucrar políticamente para su beneficio en el marco de respeto entre naciones y de los canales diplomáticos para dirimir diferencias", leyó la senadora Andrea Cruz.

Senadores acusan golpeteo político de legisladores estadounidenses.

Los legisladores acusaron una campaña de golpeteo político ante las inminentes elecciones.

"Me parece muy importante el hecho de hacer mención que estos legisladores son republicanos puntos sobre todo porque se da en un ambiente electoral y eso me parece importante que hay que mencionarlo" abundó la senadora Bertha Alicia Caraveo.