Recibe México colección de puntas de flecha devueltas por ciudadano estadounidense

La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sonora, recibió una colección de 2 mil158 artefactos arqueológicos, en su mayoría puntas de flecha, propiedad de México, las cuales fueron entregadas voluntariamente por un ciudadano estadounidense, en 2022, al Consulado General de México en Tucson, Arizona, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El cónsul general de México en Tucson, Rafael Barceló Durazo, y el director del Centro INAH Sonora, Zenón Humberto Tiburcio Robles, se reunieron para dar fe del acto de entrega-recepción de la valija diplomática que contiene el lote de 2 mil 158 artefactos de diversos materiales, incluidos calcedonia, pedernal y obsidiana, elaborados entre 3000 a.C. y 600 d.C., y que son considerados monumentos arqueológicos muebles.

En el acto, Barceló Durazo señaló que lo que motivó más al señor Digranes fue que estas piezas estarán bajo resguardo de una de las instituciones del Estado mexicano más comprometidas con su misión, que es el INAH. “Es un orgullo para las y los mexicanos lo que hace el INAH, porque realmente cuida un patrimonio que vale muchísimo en términos emocionales y de significado, y que debe combatir y competir contra un mercado lucrativo pero ilegítimo de bienes culturales que es tremendamente lucrativo”.

Por su parte, en representación del director general del INAH, Diego Prieto Hernández, Zenón Humberto Tiburcio destacó que esto es un acto de justicia para la nación mexicana y su patrimonio, y se debe en gran medida a “la política que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, han impulsado en todo el mundo en cuanto a la sensibilidad para que quienes tienen parte de nuestro patrimonio lo devuelvan. Envíamos la mayor felicitación y el agradecimiento a la familia Digranes, que decidió retornar a nuestro país más de dos mil piezas de nuestro patrimonio, y eso es parte de la política de este régimen”.

Ciudadano estadounidense afirma que su padre obtuvo las piezas entre 1947 y 1961.

En el acto protocolario, efectuado en la Sala de Lectura de la Biblioteca “Ernesto López Yescas”, en el Museo Regional de Sonora, ambas autoridades recordaron la importancia de contribuir a los esfuerzos de repatriación de bienes nacionales y reconocieron la buena voluntad de las y los ciudadanos estadounidenses en esta tarea.

En noviembre de 2022, el ciudadano Joe Digranes entregó de forma voluntaria al Consulado General de México en Tucson esta colección de artefactos prehispánicos, procedentes de culturas del norte de México, que estaba en poder de su padre y quien los obtuvo entre 1947 y 1961, tiempo en el que radicó en nuestro país.

Posteriormente, la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó de los hechos al INAH para dar inicio al proceso jurídico y protocolario de repatriación de los bienes nacionales. En un primer dictamen, los especialistas del INAH consignaron que se trata, en su mayoría, de puntas de proyectil y lascas de pedernal y obsidiana, talladas por percusión y por presión.

Una vez recibido el lote, los arqueólogos especializados del Centro INAH Sonora, Júpiter Martínez Ramírez, Adriana Hinojo Hinojo y Amanda Ríos Alvarado, contabilizaron y catalogaron las piezas de forma individual para corroborar la cantidad, procedencia y los diversos tipos de puntas de flecha que lo integran. La colección queda bajo resguardo del INAH y se integra a su acervo arqueológico.

“En el lote encontramos 15 categorías de material arqueológico. En total son 2 mil158 artefactos, de los cuales 1 mil 795 son puntas de proyectil, el resto corresponde a otras herramientas líticas, como bifaciales, raspadores, perforadores, lascas y algunos artefactos de cerámica, como malacates y una figurilla de piedra de Tláloc”, declaró Júpiter Martínez.