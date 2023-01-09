Reciben a Joe Biden y a su esposa en Palacio Nacional

Fue recibido en Palacio Nacional el presidente de Estados UnidosJoe Biden, junto con su esposa Jill. Después de la ceremonia de los himnos nacionales, las dos primeras damas, Jill Biden, de Estados Unidos y Beatriz Gutiérrez Müller rindieron un mensaje de igualdad y de la importancia de la educación para el progreso de ambos países.

Inicia Reunión Bilateral

Después del recibimiento del presidente Joe Biden, las delegaciones de Estados Unidos y México alistan una reunión bilateral. Este encuentro se realiza en el Salón Embajadores de Palacio Nacional.

Se prevé que los dos equipos de trabajo dialoguen sobre migración, cambio climático, tráfico de armas y de drogas.