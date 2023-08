Reciben atención médica en hospital improvisado en Michoacán

Desde hace casi un año los habitantes de la comunidad de Maruata en Aquila, Michoacán, no tienen un lugar para recibir atención médica de calidad, esto porque el hospital comunitario está sin funcionar luego de los daños que sufrió a causa de sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2022, ante esta situación quien requiera atención médica deberá acudir a un hospital improvisado que se instaló en la plaza de usos multiples de la comunidad, situación que no convence a los pobladores como Jazmín, quien tuvo que viajar a Colima para dar a luz a su bebé, esto es lo que nos dice al respecto:

” Porque aquí en el hospital a las primerizas no nos pueden atender, me revisaron en el hospital y me dijeron que ya me fuera para allá para que te fueran atender

-¿Tú si te querías atender mejor aquí en tu casa?

pues si porque está más cerca “

¿ Qué va a pasar con el hospital dañado?

Mientras se resuelve la situación con el hospital comunitario, los pacientes deberán o viajar a otro estado para atenderse o acudir al hospital improvisado, ya que ni hay fecha para que el hospital sea rehabilitado, esto es el sentir Maura, otra habitante de la comunidad:

” Dicen que ya está por hacerse el hospital pero hasta ahorita no se ha visto que inicien, siempre está ahí en lo privisional atendiendo a los enfermos pero ahí no hay todo no hay aparatos, va uno a consulta sencillamente te dan unas pastillitas porque no hay “

Por parte el Presidente Municipal de Aquila señaló que el hospital será reubicado, pero aún se encuentran en el proceso administrativo para el cambio de lugar, ya que que por el momento no existe fecha para la construcción del nuevo edificio, esto es lo que declaró el alcalde de Aquila, José María Valencia

” El problema que tenemos ahorita es la dificultad del documento que acredite que el terreno es la secretaria de salud como es una comunidad indígena “