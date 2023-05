Con un dolor indescriptible además de desesperación y desgaste físico económico y emocional es como se dice Fernanda Paola Pérez, una joven que reclama los cuerpos de su padre y de su hermano fallecidos en un incendio hace más de cuatro meses en Tijuana. Autoridades los enviaron a la fosa común del Servicio Médico Forense.

“Es algo que no le deseo a nadie, vinimos arrastrando un dolor de cuatro meses y medio y todavía que me salgan con esto, pues es algo tan inhumano para el ser humano y mi familia pues algo muy cruel”, aseguró Fernanda Paola.

Los mandaron a la fosa común de Tijuana, Paola reclama cuerpos de familiares

Comenta que al enterarse de la tragedia a la que se enfrentaba su familia, el día 20 de diciembre se trasladó a Tijuana para iniciar con los trámites necesarios y a pesar de ello los cuerpos no se les han entregado pese a haber cumplido en tiempo en forma con lo requerido por parte de las autoridades correspondientes.

“Para mi es algo tan injusto porque pues yo he estado desde el principio ahí, desde el día en que yo me entere, yo vine, yo estuve y incluso les pedí a la gente del mp que no me los fueran a lanzar a la fosa común y ellos me dijeron que no los iban a lanzar porque estás aquí, ya los reclamaste y pues mi sorpresa fue eso no, pensábamos que ya nos ibamos a ir el martes y ahora viene otro trámite, exhumarlos para que yo me los pueda llevar a Tlaxcala”, relató Fernanda Paola.

Autoridades responden a cuerpos enviados a fosa común

El representante estatal del Servicio Médico Forense, César González Vaca, dijo que ellos solo se avocaron a realizar lo correspondiente y seguir las instrucciones por parte de la Fiscalía: “A los 4 meses o poco antes nosotros recibimos la autorización por parte de ministerio público de que estos cuerpos fueran inhumados, fueran llevados a la fosa común”.

Ante estas circunstancias la Fiscalía General de Baja California ha dicho que realizaran los trámites de apoyo necesarios para la recuperación de los cuerpos y entregarlos a sus familiares en un lapso de tiempo de aproximadamente dos semanas.