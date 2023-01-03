Así fue el recorrido fúnebre de Pelé, el rey del futbol

Después de un velorio de 24 horas, donde los aficionados pudieron despedirse de Pelé, el rey del futbol, en el estadio Santos, comenzó el recorrido fúnebre que pasó por las calles de la ciudad que lo vio crecer hasta llegar al panteón.

Edson Arantes do Nascimento, el nombre real de Pelé, nació en 1940 en la pequeña ciudad rural de Tres Coracoes, pero se mudó a Santos en 1956 y vivió allí la mayor parte de su vida.

Lula da Silva llega el funeral de Pelé

Lula da Silva, presidente de Brasil, llegó al estadio Vila Belmiro para rendir homenaje a la leyenda brasileña del futbol, se acercó al féretro y abrazó a la viuda de Pelé y a sus hijos para darles el pésame.

El mandatario también estuvo presente en la misa realizada en honor a Pelé antes de que comenzara el recorrido fúnebre por las calles de la ciudad Santos de Brasil.

Brasileños se despiden de Pelé

Afuera del estadio, miles de aficionados y admiradores de Pelé homenajearon al rey del futbol al ritmo de los tambores.

Los percusionistas interpretaron una batucada, o samba, al estilo brasileño, mientras los fanáticos saltaban y coreaban consignas antes de la partida del cuerpo de Pelé al cementerio.

🇧🇷 ⚽️ ✝️ Comienza el funeral privado del rey Pelé, en Santos, Brasil pic.twitter.com/Oerbn5OnzW — adn40 (@adn40) January 3, 2023

Comienza el recorrido fúnebre de Pelé

Tras terminar la misa en el estadio Vila Belmiro, el ataúd de Pelé salió de la cancha entre aplausos de todas las personas que se encontraban dentro y fuera del recinto donde Pelé comenzó su historia como uno de los mejores futbolistas del mundo.

El ataúd viajó encima de un camión de bomberos blanco y estuvo cubierto con una bandera de Brasil. Se vio a varios policías en motocicletas escoltando la procesión.

Miles de brasileños salieron a las calles para seguir el recorrido fúnebre de Pelé por las calles de Santos hasta llegar al cementerio Ecuménico Memorial Necrópolis, donde su cuerpo fue enterrado.

Ataúd de Pelé llega a la casa de su mamá

Durante el recorrido fúnebre de Pelé, el cortejo hizo una parada en la casa de la madre del rey del futbol, como parte de la despedida final del futbolista brasileño.

La madre de Pelé, Celeste Arantes, cumplió 100 años a fines del año pasado. A la estrella del fútbol también le sobreviven siete hijos y varios nietos.

Tras un recorrido fúnebre de varios kilómetros, el cuerpo de Pelé por fin llegó al panteón Necrópolis Memorial Ecuménico, donde fue enterrado en el noveno piso del cementerio vertical de 14 pisos.

Según los informes, el noveno piso fue elegido en honor al padre de Pelé, Dondinho, quien vestía la camiseta con el número nueve cuando jugaba al fútbol.