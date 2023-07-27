Recuperan cadáveres y partes de cuerpos en cárceles de Ecuador

La policía de Ecuador dijo el miércoles que había levantado 11 cadáveres y 29 partes de cuerpos, después de retomar el control de varios bloques de celdas en una prisión de Guayaquil donde miembros de diferentes grupos criminales se enfrentaron durante el fin de semana.

La labor forense en la Penitenciaría del Litoral continúa para determinar el número oficial de muertos, dijo a periodistas César Zapata, director de seguridad ciudadana y orden público de la policía.

La cifra parecía contradecir la entregada el martes por la Fiscalía General del país, que contabilizó 31 presos fallecidos.

“Estamos realizando la recolección y verificando en alrededores y en la parte interna (de la cárcel) para poder determinar exactamente cuántos cadáveres existen”. César Zapata, director de seguridad ciudadana y orden público de la policía.

Desde esta madrugada, 2.700 policías y militares tienen intervenida la Penitenciaria del Litoral: 1.230 de las @FFAAECUADOR y 1.500 de @PoliciaEcuador ponen orden en el centro penitenciario, en aplicación del estado de excepción decretado por el presidente @LassoGuillermo. pic.twitter.com/KoIVfZGhVV — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) July 25, 2023

Violencia en prisiones de Ecuador

La última oleada de violencia en cárceles se produce durante la campaña para las elecciones anticipadas del 20 de agosto, con algunos candidatos presidenciales prometiendo reformas carcelarias.

En otras prisiones, los reos mantenían retenidos a más de 100 agentes de seguridad penitenciaria que fueron liberados el martes, y aquellos que se declararon en huelga de hambre levantaron la medida, dijo la agencia penitenciaria SNAI.

Los 17 agentes que estaban retenidos en la cárcel de Esmeraldas fueron liberados la tarde del miércoles, dijo el Gobierno en un comunicado, agregando que continúa con los esfuerzos para mantener las instalaciones bajo control.

Pese a su situación de estar presos por haber hecho mal en la sociedad, los reos exigen, entre otras cosas, mejoras en la alimentación y las condiciones sanitarias de los centros.

Autoridades toman medidas

Los disturbios llevaron al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso a declarar en emergencia al sistema penitenciario del país por 60 días y autorizó a las fuerzas armadas ingresar a las cárceles hasta recuperar el control.

Los 2 mil 700 uniformados entre policías y militares que ingresaron a la Penitenciaría encontraron y decomisaron armas de fuego de alto calibre, incluido una lanzagranadas, miles de municiones y herramientas industriales. Además, chalecos antibalas, celulares y droga.

Lasso ha declarado regularmente estados de emergencia en las cárceles mientras intenta abordar la violencia que ha cobrado la vida de unos 400 presos entre 2021 y 2022, según datos oficiales.

