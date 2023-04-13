Se tambalea la reforma al Tribunal Electoral en San Lázaro

Bancada del PAN en la Cámara de Diputados perfila retirar su apoyo a la reforma que acotara las facultades del Tribunal Electoral. Dicen que la instrucción llegó desde su dirigencia de no respaldar la reforma que acotara las facultades del Tribunal Electoral.

Pero nadie lo quiere hacer público y están en espera de que su coordinador parlamentario, Jorge Romero Herrera, llegue a San Lázaro y sea quien lo anuncie.

Mientras tanto, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se mantienen a la espera de ser convocados en cualquier momento para abordar el dictamen de reforma a 4 artículos de la Constitución.

¿Qué plantea la reforma al Tribunal Electoral?

La reforma busca amarrarle las manos a magistrados del Tribunal para que no intervengan en las decisiones legislativas que tomen las Cámaras de Congreso y sus órganos de gobierno, ni en la designación de los dirigentes de los partidos, tampoco en el reparto de candidaturas para los grupos considerados como vulnerables.

El PRD tiene una bancada en la que dicen que siguen trabajando en modificar el dictamen para garantizar que no se afecte la paridad sustantiva ni los avances que han tenido los grupos vulnerables a través de las acciones afirmativas que les permite acceder a puestos de elección popular.

Surgen diferencias entre legisladores por reforma al Tribunal Electoral

Pero las diferencias entre legisladores por la paternidad de la reforma ahora saltan en las redes sociales. El coordinador de los diputados del Partido Verde, Carlos Puente, al responder un Tuit dijo que “Quien redactó y elaboró la iniciativa fue el PAN”.

La respuesta, a través de la misma red social, vino del panista Jorge Triana, quien acusó que la propuesta no se hizo en San Lázaro “Se elaboró en SEGOB”.

Y el del Verde señaló: “La hicieron ustedes ¡Acéptalo! ¡Ahí está la firma de tu Coordinador“.

Y es desde el pasado martes, la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, acuso que el PAN le metió mano a la iniciativa para limitar los derechos de grupos minoritarios en los cargos de elección popular.

“Esta iniciativa no era la original, sino que se descompuso en el camino (...) en este caso el PAN pidió que se incluye una redacción que ellos hicieron, en este caso limitar al tribunal para también pueda intervenir en lo que tiene que ver con las acciones afirmativas, eso Morena no lo traía, sin embargo, el dictamen porque fue una solicitud del PAN para acompañar a Morena en esta reforma constitucional”, señalo ese martes la morenista.

