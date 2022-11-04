Aprueban reforma para atención de cuidados paliativos y tratamiento del dolor

Por unanimidad de 482 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que garantizara cuidados de atención, medicamentos, tratamientos, apoyo físico, psicológico y social para aliviar el dolor a todos los enfermos y no solo a los que se encuentran en etapa terminal.

Par ello, los diputados reformaron Ley General de Salud, incluye que será materia de salubridad general los cuidados paliativos, de soporte y el tratamiento integral del dolor.

Dispone que la atención médica que se brindara abarca diversas medidas y obliga a las Instituciones del Sistema Nacional de Salud a crear áreas especializadas para atender no solo a enfermos situación terminal sino también en cuidados paliativos y de soporte.

Además de contar con disponibilidad de medicamentos e insumos para el tratamiento del dolor, cuidados paliativos y de soporte, incluyendo los analgésicos del grupo de opioides o que contengan estupefacientes y psicotrópicos y mecanismo de uso seguro.

Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, explico que con la reforma prevé el acceso efectivo y oportuno a los medicamentos, demás insumos y medios necesarios para garantizar su atención.

El dictamen aprobado amplía el concepto de enfermedad en situación terminal, al señalar que será todo padecimiento grave, avanzado, progresivo, irreversible e incurable, sin respuesta al tratamiento curativo, que tiene como consecuencia sufrimiento y dolor; que genera un pronóstico de vida limitado, de acuerdo con el dictamen médico.

“Con lo que se supera el actual planteamiento restrictivo de la ley vigente respecto que el tratamiento del dolor solo está considerado como parte de los cuidados paliativos para pacientes cuyo pronóstico de vida es menor de 6 meses…Establece que el tratamiento del dolor debe ser un derecho universal, por lo que debe estar al alcance de todas las personas, a todas las edades y para todas las enfermedades que así lo requieran, en particular para las personas que enfrentan enfermedades crónicas con cuadros de dolor crónico que reciban cualquier tipo de atención médica”, detalló el panista impulsor de la reforma.

La reforma a la ley de Salud define las acciones de atención:

Curativas. - sustentadas en evidencia científica y principios éticos encaminadas a ofrecer posibilidades de curación de una enfermedad mediante el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y cuando se requiera para el manejo integra del dolor para garantizar la calidad de vida del paciente.

Rehabilitación. - incluye tratamiento y manejo integral del dolor y los cuidados de soporte.

Paliativas y de soporte. - contempla cuidado activo e integral de aquellas enfermedades crónicas avanzadas que no responden a tratamiento curativo con pronóstico de vida limitado, son aplicables durante el transcurso de la enfermedad de acuerdo con las necesidades del paciente, así como otros síntomas físicos y emocionales que provocan sufrimiento severo.

Establece que los pacientes en situación terminal tendrán derecho a la recibir atención médica integral y medicamentos prescritos, así como respeto a sus derechos humanos y autonomía.

El dictamen se turno al Senado para su validación.