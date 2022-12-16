AMLO felicita a legisladores por aprobar “Plan B” de Reforma Electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), felicitó a los legisladores por aprobar las leyes secundarias en materia electoral, mejor conocidas como el "Plan B" de la Reforma Electoral.

En la mañanera de hoy, el mandatario dijo que aunque esta iniciativa está muy acotada, se logró evitar duplicidades en el órgano electoral y combatir la compra de votos a través de los monederos electrónicos para entregar dinero o algún beneficio.

"Fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho a los diputados que votaron a favor de esta reforma", dijo.

El presidente López Obrador critió de nuevo a sus opositores y la campaña en contra de la Reforma Electoral, ya que dijo que la mayoría de la población estaba en contra de los sueldos de consejeros del INE.

"Pienso que aún con las limitantes, porque no se logró una reforma constitucional. porque lo impidieron los conservadores antidemocraticos y corruptos, fue un bloqueo sin ninguna justificación, no fue una actitud racional, fue una actitud politiquera", dijo sobre sus opositores.

AMLO dice que queda Plan B de Reforma Electoral queda en la Corte

AMLO dijo que era entendible que se opusieran al "Plan B" de la Reforma Electoral, ya que se metía con los salarios de los consejeros y ministros electorales.

"Entonces, cuando nosotros proponemos la reforma electoral, pues está muy acotado lo que podemos hacer, y son dos o tres asuntos: por ejemplo, el buscar que no sigan gastando tanto los funcionarios del INE, porque los consejeros del INE ganan más que yo y está prohibido, la Constitución establece en el artículo 127 que nadie, ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Pero se ampararon, porque son tramposos y además muy cretinos, caraduras", indicó.

El Presidente explicó que ahora la Corte decidirá si el "Plan B" es inconstitucional, aunque descartó que la declaren así porque dijo que su administración no trataré de imponer nada por encima de la ley y menos de la Constitución.

"Entonces, se aprobó la ley, de nuevo agradezco a los legisladores y ahora pasa a la Suprema Corte y ahí van a decidir si es inconstitucional o no. Pero no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales",