Inicia en comisiones entrega del dictamen de Reforma Electoral

Inició en la Cámara de Diputados la reunión de Comisiones Unidas la entrega del dictamen de Reforma Electoral, que modifica varios artículos de la Constitución y que plantea un nuevo marco electoral, político y de representación en el país.

El proyecto mantiene los términos de la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y solo modifica la fecha para emitir la convocatoria de la elección de consejeros y magistrados electorales.

👉🏻 EN VIVO / Reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral.https://t.co/EvfFfwnl8B — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 23, 2022

La propuesta prevé que dicha convocatoria se emita en enero de 2023 y la elección se lleve a cabo el primer domingo de febrero de ese mismo año.

El dictamen que ya circula entre los integrantes de las Comisiones de Reforma Politica-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación consta de 934 cuartillas.

Diputados se enfrentan por Reforma Electoral

Durante la presentación del dictamen de la Reforma Electoral hubo posturas encontradas entre los partidos políticos.

El proyecto mantiene los términos de la propuesta hecha por el presidente López Obrador que prevé transformar al INE en el INEC, reducir su número de integrantes y que los consejeros y magistrados electorales sean electos por el voto ciudadano. También disminuye el número de legisladores federales y locales, además de la reducción del financiamiento público a partidos políticos.

Fue solo la presentación y la oposición adelantó su voto en contra de la Reforma Electoral. Advierten que no cederán a caprichos y defenderán a los órganos electorales como el INE, el Tribunal Electoral y a los órganos electorales estatales.

"El PRI no aprobará, no respaldará, ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido, porque el sistema electoral que hoy existe, es el resultado de millones de inquietudes de voces, expresiones y propuestas ciudadanas. Cualquiera que pudiera ser el costo de oponernos, será menor al que pasaría y al que se pagaría si cedemos a esta causa”, dijo Alejandro "Alito" Moreno.

Morena sentenció que si no hay aval la Reforma Electoral se verán las caras con modificaciones a las leyes secundarias.

"Estamos a tiempo hagamos una propuesta, la oposición, veámosla, vamos a debatir y ojalá salgamos adelante. Si no, nos vamos a ver las caras con la mayoría que tenemos en una reforma legal constitucional porque vamos a cuidar los puntos constitucionales, no vamos a cometer ningún error, porque ya lo anunciaron, lo van a impugnar y ya sabemos que son los campeones de las impugnaciones. Entonces nos vemos la semana entrante y la misma semana nos vemos para la reforma legal", indicó el diputado de Morena, Leonel Godoy.