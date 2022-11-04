Reforma electoral no se decide por encuesta: Santiago Creel

El panista y presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, restó importancia a la encuesta del INE y la nueva que propone el presidente López Obrador para impulsar una reforma electoral.

Advierte que una reforma de esa naturaleza no se decide ni con una ni con 10 encuestas a modo desde Palacio Nacional.

De entrada, Santiago Creel, aclaro que lo electoral está prohibido por la Constitución decidirse en una consulta o encuesta.

“Si ya el presidente sabe que no puede ser objeto de consulta una reforma electoral, él quiere que sea aprobada por un sistema plebiscitario, antidemocrático. No, presidente, se equivoca. Ni una encuesta, ni una consulta, va a decidir una situación que es facultad propia del Constituyente Permanente y de quienes integramos el Constituyente Permanente, es decir, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales” puntualizó el panista.

Acusa Creel a AMLO de "querer quedarse con el INE".

El presidente de la Cámara baja también respondió así a los señalamientos del Ejecutivo Federal sobre la oligarquía que acusa pretenden controlar al INE.

“Presidente, usted es el mayor oligarca de este país, es el que tiene más poder de todos los poderes. No confunda a la gente. Véase usted mismo, véase en el espejo, póngase su banda, y verá que el mayor oligarca es usted, presidente López Obrador. El debate es que el presidente quiere quedarse con el INE, que quiere partidizar las elecciones de los consejeros ciudadanos, ese es el debate”, acusó Creel Miranda.

Informo que como diputado de oposición realizara una gira por los estados del país para la defensa del INE y rechazar la reforma propuesta por el Presidente de la República.