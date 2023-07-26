3 claves para entender qué pasa en Israel con la polémica reforma judicial

El pasado lunes 24 de julio, el parlamento de Israel aprobó la llamada reforma judicial propuesta por Benjamin Netanyahua, lo que convulsionó al país, que se sumió en una ola de protestas.

La nueva reforma fue aprobada con 64 votos a favor y cero en contra, porque los legisladores de la oposición abandonaron la sesión en señal de protesta, algunos de ellos gritando: "¡Qué vergüenza!".

A primera hora del día con la policía arrastrando a manifestantes que se habían encadenado a postes y bloqueado la carretera frente al Parlamento. Más tarde, miles de personas habían salido a las calles de todo el país, bloqueando carreteras y forcejeando con la policía.

Los manifestantes piden que se elimine la reforma judicial y que el primer ministro renuncie a su cargo.

¿Qué es la reforma judicial en Israel?

Pero de qué va la polémica reforma judicial de Israel que tanto ha molestado a los israelíes. Aquí te dejamos tres claves para que comprendas qué sucede.

La reforma judicial de Israel permite al Tribunal Supremo anular algunas decisiones gubernamentales si las considera "irrazonables”, lo que muchos han interpretado como un ataque a la democracia.

¿Por qué se oponen a la reforma judicial de Israel?

La oposición al gobierno de Netanyahua fueron los primeros en rechazar esta propuesta de ley, asegurando que socavará la democracia y debilitará al sistema judicial, la única institución que puede controlar al poder ejecutivo.

Acusaron que el primer ministro busca proteger de los acusaciones de corrupción en su contra, por lo que esta reforma lo ayudará a salir “bien librado” y no enfrentar a la justicia del país.

¿Qué busca el gobierno de Israel con la reforma judicial?

Algunos expertos indicaron que el gobierno de Israel pretende debilitar el poder de la Corte Suprema, lo que permitiría que una mayoría simple del parlamento invalide sus decisiones.

El gobierno podría elegir libremente quién se convertirá en juez.

Se eliminaría la ley que obliga a los ministros a obedecer los consejos de sus asesores legales, guiados por el fiscal general.

Con información de Reuters