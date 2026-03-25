¿Marzo o abril? Este es el último día para pagar el refrendo con subsidio a la tenencia en Edomex en 2026

Si tu automóvil o motocicleta tiene placas del Edomex, la fecha clave ya está definida: el 6 de abril de 2026 es el último día para pagar el refrendo y conservar el subsidio a la tenencia . Después de ese plazo, el beneficio se pierde y el costo del trámite aumenta.

El programa permite a miles de automovilistas evitar el pago completo de la tenencia, siempre que cumplan requisitos y realicen el pago a tiempo. La duda principal es clara: mientras en otros estados el límite es marzo, en Edomex el margen se extiende unos días más.

La fecha límite de pago del refrendo Edomex 2026

El gobierno del Estado de México mantiene vigente el subsidio hasta el 6 de abril de 2026 . Esto significa que quienes paguen antes o ese mismo día solo cubrirán el refrendo anual y no el impuesto completo.

Este ajuste en la fecha ha generado confusión, ya que en otras entidades el límite suele ser el 31 de marzo. En Edomex, el plazo adicional representa una oportunidad para quienes aún no realizan el trámite.

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¿Cuánto se paga de refrendo en el Estado de México en 2026?

Para este año, el costo del refrendo en Edomex es de 990 pesos para automóviles particulares.

Este pago aplica únicamente si el vehículo cumple con los requisitos del subsidio:



Valor del auto menor a 638 mil pesos (IVA incluido)

Motocicletas de hasta 250 mil pesos (IVA incluido)

Sin adeudos de años anteriores

Placas recientes (a partir de 2021)

Cumpliendo estas condiciones, el propietario evita pagar la tenencia completa, que puede representar un gasto mucho mayor.

¿Cómo sacar la hoja de pago de refrendo en el Edomex?

El trámite es digital y rápido. Para generar la línea de captura solo necesitas seguir estos pasos:



Ingresar al portal de finanzas del Estado de México

Capturar el número de placas

Generar la línea de pago

Elegir método de pago

El pago puede realizarse en bancos, tiendas de autoservicio, establecimientos de conveniencia o en línea.

¿Qué pasa si no pagas a tiempo?

No cumplir con la fecha límite tiene consecuencias directas:



Se pierde el subsidio a la tenencia

Se debe pagar el impuesto completo

Se generan recargos y actualizaciones

Se complican trámites vehiculares posteriores

Por eso, autoridades recomiendan no dejarlo al último momento. Pagar antes del 6 de abril no solo evita multas, también mantiene uno de los beneficios fiscales más importantes para los automovilistas en 2026.