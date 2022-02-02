Asesinan a refugiado congoleño por exigir el pago de su trabajo

La policía brasileña ha efectuado tres arrestos después de que una letal paliza a un refugiado congoleño, captada por las imágenes de las cámaras de seguridad en un quiosco de la playa de Río de Janeiro, provocó demandas de justicia y motivó la convocatoria de protestas en las principales ciudades.

Moise Kabagambe, de 24 años, fue golpeado en el suelo con palos por tres hombres la semana pasada, muestran las imágenes publicadas por la policía el martes. Investigadores dijeron que fue asesinado a golpes tras exigir el pago de 200 reales, que equivalen a 778 pesos mexicanos, por dos días de trabajo sirviendo bebidas en el quiosco.

Tres personas han sido detenidas

refugiado congoleño|ALEXANDRE LOUREIRO/REUTERS

Los agresores se dieron a la fuga a bordo de un auto, dejaron el cuerpo de Moise en el suelo y amarrado, de acuerdo con la necropsia, este joven murió por los golpes en el tórax que le ocasionaron una lesión pulmonar.

La policía detuvo el martes a tres sospechosos y está buscando a un cuarto.

Kabagambe llegó a Brasil hace diez años como refugiado de la República Democrática del Congo y estudiaba arquitectura, según su familia, que ha llamado a manifestaciones para exigir justicia.

Hay reacciones y la comunidad negra ha convocado a protestas

La comunidad congoleña y grupos de defensa de los derechos de los negros han convocado una protesta el sábado junto al quiosco de la playa de Barra de Tijuca, en el sur de Río, junto con una protesta simultánea en Sao Paulo.

ACNUR, @parescaritasrj y @OIMBrasil lamentan la muerte del refugiado congoleño Moïse Kabagambe, de 24 años, brutalmente golpeado en Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro.



Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia.



Más información: https://t.co/LXhs6cwmpo https://t.co/1ErxHtl62p — Acnur/Unhcr Américas (@ACNURamericas) February 1, 2022

Human Rights Watch dijo que el violento asesinato de Kabagambe el 24 de enero "merece el más absoluto repudio de la sociedad brasileña", ya que se produce en un contexto de aumento de la violencia contra los negros en Brasil.

La embajada de la República Democrática del Congo pidió una investigación exhaustiva y dijo que se trata del quinto asesinato de un inmigrante congoleño en Brasil desde 2019.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil también expresó sus condolencias.

"Itamaraty expresa su indignación por el brutal asesinato y espera que los responsables sean llevados ante la justicia lo antes posible", dijo el ministerio, conocido como Itamaraty, en una nota.

Brasil ha recibido 900 refugiados congoleños desde 2016 y la mayoría vive en Río de Janeiro y Sao Paulo, según el Ministerio de Justicia, responsable de la inmigración.

