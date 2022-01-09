Al menos 56 refugiados murieron por ataque aéreo en Etiopía

De acuerdo a un reporte de trabajadores humanitarios, un ataque aéreo con un dron dejó a 56 personas muertas y 30 heridos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, en un campamento de refugiados internos en Etiopía.

El hecho ocurrió concretamente en Tigray, donde uno de los trabajadores aseguró que varias personas fueron trasladadas para recibir atención médica.

Al momento, Abiy Ahmed Ali, primer ministro, no ha pronunciado nada al respecto, tampoco lo ha hecho su gobierno.

Luego de que el ataque aéreo se dio a conocer, el portavoz del Frente de Liberación Popular de Tigray, (FLPT), Gatachew Reda, compartió un mensaje de indignación en su cuenta de Twitter.

“Otro insensible ataque con drones de Abiy Ahmed en un campo de refugiados internos (IDP) en Dedebit ha cobrado vidas de 56 civiles inocentes hasta ahora. La parte más triste de la historia es que las víctimas son personas desplazadas por la campaña genocida del régimen.”, aseguró Reda.

Another callous drone attack by #AbiyAhmed in an #IDP camp in #Dedebit has claimed the lives of 56 innocent civilians so far. The saddest part of the story is the victims are people displaced from #WesternTigray by the regime’s genocidal campaign. Double jeopardy at its worst! — Getachew K Reda (@reda_getachew) January 8, 2022

Ataque aéreo sucede en medio de dialogos de paz en Etiopía

De acuerdo con la agencia internacional Reuters, este ataque es uno de tantos registrados en la zona, pues desde octubre, al menos 146 personas fallecieron por ataque aéreos de este tipo.

Cabe mencionar que este ataque se produce cuando el primer ministro de Etiopía, comienza a mostrar disposición para el diálogo y la reconciliación a tal punto que el viernes, el mandatario anunció la liberación de diversos líderes de la oposición para entablar comunicación.

De igual forma, el ataque a refugiados se produce un día antes de la Navidad ortodoxa y un día después del mensaje de paz y reconciliación del primer ministro.

