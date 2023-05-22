Refugios en Chicago están colapsados por la llegada de inmigrantes

Chicago continúa lidiando con una ola de inmigrantes, muchos de América Central y del Sur, que llegan a la llamada Ciudad de los Vientos después de cruzar legalmente la frontera sur de Estados Unidos y luego ser transportados allí.

La mayoría de las veces, Estados como Texas envían en autobús a los inmigrantes para no tener que lidiar con ellos. Su llegada ha abrumado las estaciones de policía, los refugios o "centros de descanso" y los servicios de ayuda municipales, lo que obligó al gobierno de la ciudad a declarar el estado de emergencia.

“En este momento, solo tenemos alrededor de 2 mil 800 camas en nuestro sistema de refugios, y estamos llenos, por lo que los parques y las estaciones de policía sirven para albergar temporalmente a la gente. Es un gran desafío y está costando una cantidad significativa de recursos”. Michael Rodríguez, concejal del Distrito 22 de Chicago.

Organizaciones sin fines de lucro se han movilizado para proporcionar recursos, debido a que cerca de 9 mil inmigrantes han sido reasentados en Chicago desde septiembre del año pasado.

A medida que continúa el flujo de inmigrantes hacia Chicago, los líderes de la ciudad y del estado de Illinois buscan ayuda federal para satisfacer las crecientes necesidades.

👁 Los refugios en #Chicago han alcanzado el máximo de su capacidad con la llegada de numerosos #inmigrantes de Latinoamérica. https://t.co/f7YOi3e0tt — Voz de América (@VozdeAmerica) May 20, 2023

Crisis humanitaria en Estados Unidos

Otros Estados Como Nueva York también enfrentan este problema por los inmigrantes. Recientemente padres de familia se manifestaron contra la decisión del alcalde Eric Adams después de que decidiera habilitar gimnasios escolares como refugios para inmigrantes.

Las personas alegaron que los gimnasios eran para los niños y que la seguridad estaba primero. Por su parte, el alcalde Eric Adams aclaró que se trataba de solo 20 gimnasios de escuelas públicas son los que se eligieron para el proyecto y que además esas instalaciones no estaban dentro de los complejos escolares, sino a un lado.

“No es que estemos contra la inmigración, solo que esto no se planeó correctamente”. Aramis Rosa, madre de familia

La llegada de 65 mil inmigrantes a Nueva York desde el pasado agosto ha tensionado los servicios públicos de la ciudad, que trata de proveer alojamiento, escuela, alimentación y servicios médicos mínimos a los recién llegados.

La ciudad de Nueva York es la única de Estados Unidos que por ley tiene obligación de dar techo a cualquier persona que no lo tenga, y es el argumento que algunos dirigentes republicanos, como los gobernadores de Texas, Greg Abbot, o de Florida, Ron DeSantis, están utilizando para fomentar el traslado de inmigrantes hacia la "Gran Manzana".

Diferencia entre migrante e inmigrante

La diferencia entre migrantes e inmigrantes radica en la perspectiva desde la cual se considera el movimiento de una persona de un lugar a otro. Aunque los términos a menudo se utilizan indistintamente, existe una distinción sutil:

Migrante: se refiere a una persona que se desplaza de un lugar a otro, ya sea dentro de un mismo país o a través de las fronteras internacionales. El término "migrante" se utiliza para describir el acto de moverse o emigrar de un lugar de origen a otro lugar, independientemente de la razón del movimiento. Puede haber diferentes motivos detrás de la migración, como buscar mejores oportunidades económicas, escapar de conflictos o persecuciones, reunirse con la familia, entre otros.

Inmigrante: se refiere específicamente a una persona que se muda de un país a otro con el propósito de establecerse permanentemente en el nuevo país. Un inmigrante es alguien que deja su país de origen y se convierte en residente de otro país. Este término se utiliza para describir el proceso de establecerse en un país extranjero y adaptarse a su sociedad, cultura y sistema legal. Por lo general, implica una intención de residir a largo plazo en el país de destino.

En resumen, mientras que "migrante" es un término más amplio que abarca cualquier movimiento de una ubicación a otra, "inmigrante" se refiere específicamente a la persona que llega a un país extranjero para establecerse allí permanentemente.

