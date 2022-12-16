Hay registrados más de 450 mexicanos en Perú: Embajador

El embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, informó que al día de hoy tienen registrados a más de 450 mexicanos en ese país, más de la mitad de ellas se encuentran en Cusco.

Mencionó que las manifestaciones en varias ciudades del país se mantienen, así como algunos bloqueos carreteros, por lo cual el transporte interprovincial está suspendido en muchas localidades.

“También se mantienen cerrados cinco aeropuertos en el Perú que son el aeropuerto de Cusco, el aeropuerto de Arequipa, el aeropuerto de Juliaca que le da servicio a la Ciudad de Puno, el aeropuerto de Andahuaylas y el aeropuerto de Ayacucho.

Estoy en permanente comunicación con todas las autoridades peruanas para conocer cuándo volverían a operar estos aeropuertos y así poder avanzar hacia opciones de retorno a Lima de todas las personas que estén en estas localidades, y eventualmente hacia México.

A través de un mensaje por redes sociales, Pablo Monroy Conesa, dio a conocer la situación de los jugadores del equipo Atlante Metepec, quienes dijo están seguros en la ciudad de Trujillo.

“Tenemos programado el vuelo desde la Ciudad de Trujillo hacia Lima para este domingo por la noche, con lo cual muy probablemente podrían salir hacia México el lunes por la mañana o por la tarde. Este equipo y sus acompañantes, en total son 28 personas, están hospedadas, están en condiciones de seguridad y hemos podido también apoyar con alimentos para todas y todos ellos”.

El segundo caso que compartió fue el de 11 personas de Aguascalientes quienes se encuentran en Cusco.

Se encuentran en la Ciudad de Cusco, y que tampoco habían podido ingerir alimentos en los últimos días; ya estamos en pleno contacto con ellos. Hemos podido apoyarles también a conseguir alimento y para asegurar su hospedaje y estamos esperando, como lo digo, la reapertura del aeropuerto en Cusco para que estas personas y todos aquellos que estén en Cusco puedan regresar hacia Lima”.

El diplomático mexicano, recordó a los mexicanos que están en Perú, que se inscriban en el registro habilitado en la Embajada y advirtió que no los dejarán solos.

“Es muy importante porque de esta forma sabemos dónde se encuentran, conocemos su situación y podemos comunicarnos con ustedes”.