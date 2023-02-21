Va más de un millón de autos de procedencia extranjera regularizados: SSPC

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el avance de la regularización de los autos provenientes del extranjero, que al 20 de febrero suman un millón 221 mil 838.

Durante la mañanera de hoy, la titular de la SSPC indicó que la regularización de los autos provenientes del extranjero se realiza en 14 estados en 143 módulos instalados.

Indicó que los estados en donde se realiza la regularización son Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Puebla.

Indicó que del 19 de marzo de 2022 al 20 de febrero se ha obtenido 3 mil 54 millones 595 mil pesos que se destinan a la pavimentación de los municipios que contemplan el programa.

Cuándo termina el decreto para regularizar autos provenientes del extranjero

En principio, la fecha para regularizar los autos de procedencia extranjera concluía en diciembre de 2022, sin embargo, la SSPC anunció en diciembre de 2022 que se ampliaría el plazo tres meses más para dar oportunidad a la regularización a este tipo de vehículos.

Se anunció durante la mañanera del 29 de diciembre, que el plazo para la regularización de los autos provenientes del extranjero será hasta el 31 de marzo, fecha que se mantiene hasta el momento.

Fecha límite para regularizar autos procedentes del extranjero

Durante la conferencia de López Obrador de hoy 21 de febrero, la titular de la SSPC recordó que la regularización de los autos procedentes del extranjero se seguirá haciendo hasta el 31 de marzo, según lo ordenado por el presidente López Obrador.

Quienes busquen regularizar autos de procedencia extranjera deberán presentar los siguientes documentos.

Requisitos para la regularización de los autos procedentes del extranjero

Según lo dispuesto por las autoridades, se necesitan estos documentos, además de que los vehículos deben tener ciertas especificaciones, tales como el modelo:

*CURP de la persona que lo solicita.

*Número de Identificación Vehicular.

*Código Postal.

*Correo electrónico

*Teléfono de contacto.

*Pago por la regularización del vehículo, monto que se destina a la pavimentación de municipios.

