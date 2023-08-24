Rehabilitan antigua Garita de San Lázaro, será espacio histórico

La antigua garita de San Lázaro, uno de los tres edificios más antiguos de la Ciudad de México hoy reabrió sus puertas y se convirtió en la sede que alberga archivos históricos de la Cámara de Diputados, que datan de 1821 a 1924.

Este inmueble, empezó su construcción con la llegada de Hernán Cortés y hoy 500 años después su estructura fue estabilizada y recuperada por la Cámara de Diputados con una inversión de más de 29 millones de pesos.

Al encabezar el acto de inauguración, Ignacio Mier, presidente de la Junta de coordinación Política de San Lázaro, señaló “no fue necesario programar recursos adicionales, dentro de nuestra estrategia de austeridad se utilizaron las economías presupuestales. Tampoco tuvimos que inventar fideicomisos. Esto marcará el inicio de una nueva etapa junto con el Archivo General de la Nación que hoy cumple 200 años, ubicado a menos de un kilómetro de distancia, como lugares de resguardo, acopio y almacenamiento del saber histórico y archivístico de nuestro país”.

La Antigua Garita de San Lázaro, conocida también como la Puerta de Oriente de la Ciudad de México, fue aduana, telégrafos y parte del ferrocarril en la época del Porfiriato.

Será un espacio abierto al público para conocer el paso de la historia

Aquí están los documentos originales de las constituciones del país; la primera de 1824, la liberal de 1857 y la nacida de la revolución en 1917. También reposa la declaratoria de independencia de México.

“Aquí se concentrará, una gran parte del acervo legislativo: sus iniciativas, sus dictámenes, pero sobre todo los Diarios de Debate que dan muestra del carácter plural, transparente, abierto y de cara al público sobre nuestro quehacer como representantes populares”, dijo el también líder de Morena en la Cámara de Diputados.

La antigua Garita de San Lázaro, cuenta con biblioteca, sala de reuniones de diputados y una exposición en talavera del águila real y su evolución desde del México Prehispánico hasta el México contemporáneo.

En su entrada luce una placa de bronce de 4 toneladas del Artista Eduardo Bautista, que plasma la caída de Tenochtitlán, con la figura de Cortes, La Malinche Y Cuauhtémoc.

Este miércoles, los líderes parlamentarios también se inauguraron un bajo puente de la avenida Congreso de la Unión, que conecta a la Cámara de Diputados con la Garita de San Lázaro, que será anexo del Palacio Legislativo.