Reina Isabel no asistirá a la ceremonia de la Commonwealth

La reina Isabel II anunció que no asistirá a la ceremonia de la Commonwealth que se realizará el próximo lunes, y que sería el primer compromiso público de la monarca desde octubre del año pasado, cuando sus médicos le aconsejaron reposo.

En lugar de la monarca de 95 años de edad, asistirá el príncipe Carlos para oficiar la ceremonia anual de la Commonwealth de 54 naciones que la reina encabeza siempre.

"Después de discutir los arreglos con la Casa Real, la reina pidió a su hijo el príncipe de Gales que represente a su majestad en el Servicio de la Commonwealth en la Abadía de Westminster el lunes", anunció el Palacio de Buckingham en un comunicado.

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No obstante, la reina Isabel II continuará atendiendo otros compromisos previstos, incluyendo audiencias en persona programadas para la próxima semana.

La reina más longeva en la historia de Inglaterra no se ha presentado a ningún evento público después de que pasó una noche en el hospital para “chequeos médicos”, por lo que su equipo médico le recomendó guardar reposo.

La reina Isabel supera el Covid-19

A finales de febrero la reina Isabel, sin embargo, una semana después, reapareció en dos audiencias virtuales, pero canceló otros dos eventos, debido a recomendaciones médicas.

La monarca británica tiene completo su esquema de vacunación contra el coronavirus, por lo que en su momento, el Palacio de Buckingham indicó que solo sufrió síntomas leves de un resfriado.

El palacio indicó que no daría mayor información sobre el estado de salud de la reina Isabel II, quien el mes pasado también celebró su 70º aniversario como monarca de Reino Unido.

Además, desde que comenzó la pandemia de Covid-19, la reina Isabel II vive aislada en el Castillo de Windsor, a unos 40 km al oeste de Londres, donde ha celebrado la inmesa mayoría de sus compromisos oficiales, ya sea en línea o en persona.

Incluso ahí recibió la reina Isabel al primer ministro de Canadá Justin Trudeau, el pasado lunes.