Reina Isabel II aparece por sorpresa al cierre del Jubileo de Platino

La reina Isabel II hizo una aparición sorpresa al cierre de las festividades de su Jubileo de Platino por sus 70 años en el trono británico; la reina expresó sentirse “abrumada” y “profundamente conmovida por la gran cantidad de gente que salió a conmemorar sus 70 años al trono.

La monarca apareció en el balcón del Palacio de Buckingham acompañada del príncipe Carlos y su esposa Camila de Cornualles; así como su nieto William, junto a su esposa Kate Middleton y sus tres hijos George, Charlotte y Louis.

What a wonderful end to this extra special #PlatinumJubilee weekend. pic.twitter.com/DHsi2t6FCZ — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 5, 2022

Reina Isabel II agradece las festividades por su Jubileo de Platino

En un mensaje divulgado por el Palacio de Buckingham, la reina Isabel II, de 96 años, reafirmó que continuará sirviendo al Reino Unido lo mejor que pueda y con ayuda de su familia.

"Cuando se trata de cómo cumplir 70 años como su reina, no hay una guía a seguir. Realmente es la primera vez. Pero estoy agradecida y profundamente conmovida de que tantas personas hayan salido a las calles para celebrar mi Jubileo de Platino", añadió la monarca en el comunicado.

“I have been humbled and deeply touched that so many people have taken to the streets to celebrate my Platinum Jubilee.”



As the #PlatinumJubilee weekend draws to a close, Her Majesty has sent a thank you message to all those who have marked her 70 years as Queen. pic.twitter.com/eoZTcrTr6C — The Royal Family (@RoyalFamily) June 5, 2022

Además, la reina Isabel II admitió que aunque no pudo asistir a todos los eventos programados por el festejo de su Jubileo de Platino, su corazón ha estado con todos; también agradeció los buenos deseos hacía ella.

"Me ha inspirado la amabilidad, la alegría y la afinidad que ha sido tan evidente en los últimos días, y espero que este sentido renovado de unión se sienta durante muchos años", expresó la reina Isabel II.

Festividades por Jubileo de Platino cierran con un gran espectáculo

Las festividades del Jubileo de Platino, por los 70 años al trono de la reina Isabel II, cerraron con un colorido espectáculo acompañado de bandas militares, bailarines, artistas y celebridades que desfilaron por las calles de Londres, específicamente la ruta que la reina recorrió el día de su coronación en 1953.

Durante este homenaje de clausura, se mostraron los momentos más icónicos del reinado de Isabel II, además de los cambios que ha sufrido la sociedad en las últimas siete décadas.

Now, we’re onto the 70s. What is your favourite music from the 70s? We’re feeling Dancing Queen by Abba today 💃 #PlatinumJubileePageant pic.twitter.com/VqgNcpFQbs — Platinum Jubilee Pageant (@Jubilee_Pageant) June 5, 2022

Reaparece el carruaje dela reina Isabel II después de 20 años

El carruaje de ocho caballos que llevó a la reina Isabel II a la abadía de Westminster para ser coronada en 1953 se volvió a ver en público por primera vez en 20 años, la carroza dorada ha incluido un holograma de Isabel II cuando era joven saludando a las multitudes, igual que hizo en 1953.