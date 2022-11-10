Reinfecciones de Covid-19 aumenta riesgo de problemas graves de salud

Un estudio realizado por la escuela de medicina de la Universidad de Washington, en Saint Louis, reveló que las reinfecciones de Covid-19 aumentan el riesgo de muerte, hospitalizaciones y problemas graves de salud en comparación con el primer ataque del virus, sin importar el estado de vacunación.

“La reinfección con Covid-19 aumenta el riesgo de resultados agudos y prolongados. Esto fue evidente en personas no vacunadas, vacunadas y reforzadas”, indicó el doctor Ziyad Al-Aly, quien lideró el trabajo.

El estudio se realizó en Estados Unidos entre el 1 de marzo de 2022 y el 6 de abril de 2022. En él participaron 443 mil 588 pacientes con una infección por SARS-CoV-2; así como 40 mil 947 con dos o más contagios y 5.3 millones de personas no infectadas. La mayoría de los participantes eran hombres.

Riesgos de la reinfección de Covid-19

La investigación arrojó que los pacientes reinfectados tienen un riesgo de muerte más que doble y un riesgo de hospitalización más que triple en comparación con los que se infectaron con Covid-19 sólo una vez.

|Reuters

Las personas que se reinfectan tienen un riesgo elevado de sufrir problemas pulmonares, cardiacos, sanguíneos, renales, de diabetes, de salud mental, óseos y musculares, y de trastornos neurológicos, según un informe publicado en Nature Medicine.

"Incluso si una persona tuvo una infección previa y fue vacunada -lo que significa que tenía doble inmunidad por la infección previa más las vacunas- sigue siendo susceptible de sufrir resultados adversos al reinfectarse", dijo Al-Aly

Las personas con reinfecciones de Covid-19 tienen más de tres veces la probabilidad de desarrollar problemas pulmonares, tres veces más la probabilidad de sufrir afecciones cardíacas y un 60 por ciento más la probabilidad de sufrir trastornos neurológicos que los pacientes que sólo se contagiaron una vez, según el estudio.

Los mayores riesgos fueron más pronunciados en el primer mes tras la reinfección, pero siguieron siendo evidentes seis meses después.

Según los investigadores, los riesgos y cargas acumuladas de la reinfección aumentan con el número de infecciones, incluso después de tener en cuenta las diferencias en las variantes de Covid-19, como delta, ómicron y BA.5.