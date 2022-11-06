RU tendrá un festivo adicional por la coronación del rey Carlos III

El Primer Ministro británico, Rishi Sunak, dijo que la coronación del rey Carlos III se celebrará con un festivo extra en todo el Reino Unido el lunes 8 de mayo de 2023, poco después de la propia coronación, el 6 de mayo.

El rey Carlos III, de 73 años, se convirtió automáticamente en rey en septiembre a la muerte de su madre, la reina Isabel II, pero la gran ceremonia de coronación para él y su esposa Camila tendrá lugar el próximo año.

La coronación de la difunta Reina en 1953 estuvo acompañada de un día festivo extra y la concesión de uno en 2023 seguiría esa tradición, dijo la oficina del Primer Ministro, dando tiempo a las familias y a las comunidades para disfrutar del evento histórico.

"La coronación de un nuevo monarca es un momento único para nuestro país", dijo Sunak en un comunicado el domingo. "En reconocimiento a esta ocasión histórica, me complace anunciar un día festivo adicional para todo el Reino Unido el próximo año".

La ceremonia de coronación del rey Carlos III tendrá lugar en la abadía londinense de Westminster y seguirá la tradicional pompa utilizada para ungir a los monarcas en los últimos 1,000 años.

Los reyes y reinas de Inglaterra, y posteriormente de Gran Bretaña y el Reino Unido, han sido coronados en la Abadía de Westminster desde Guillermo el Conquistador en 1066. El rey Carlos III es el monarca 41 en una línea que se remonta a Guillermo, y será el monarca de más edad en ser coronado.

Carlos es rey y jefe de Estado no sólo del Reino Unido, sino de otros 14 reinos, como Australia, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Este año, Reino Unido ha tenido dos días festivos adicionales, uno para celebrar el Jubileo de Platino de la Reina Isabel en junio, y el segundo, por el día de su funeral en septiembre pasado.