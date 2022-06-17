Reino Unido firma la extradición de Julian Assange a Estados Unidos

Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, será presentado ante la justicia de Estados Unidos, donde lo requieren por cargos de espionaje, luego de que la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, firmó la orden de extradición.

"En virtud de la Ley de Extradición de 2003, el ministro del Interior debe firmar una orden de extradición si no encuentra argumentos para prohibir que se emita la orden", indicó un portavoz del ministerio en un comunicado divulgado hoy.

"El 17 de junio (hoy), tras la valoración de los jueces de la Corte de Magistrados de Westminster y del Tribunal Superior, se ordenó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Assange mantiene el derecho de apelación en un plazo de 14 días", señaló un portavoz.

El portavoz oficial añadió asimismo que "en este caso, las cortes británicas no han encontrado que el proceso de extraditar al fundador de WikiLeaks sea opresivo, injusto o suponga un abuso de proceso".

"Tampoco han hallado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos vaya a ser tratado de manera apropiada, como en lo referido a su salud", puntualizó la fuente.

El portal WikiLeaks dijo que se trata de un "día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica" y adelantó que tiene la intención de recurrir la medida.

"Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que planeó su asesinato", señala el portal en un comunicado.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7 — WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022

La ministra del interior dio luz verde a la extradición después de un largo proceso legal en los tribunales británicos, que autorizaron la entrega de Assange a Estados Unidos, país que lo requiere por cargos de presunto espionaje.