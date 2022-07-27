Ladrón devuelve reloj que le robó a turista porque no era original

¡El descaro de un ladrón no tuvo límite! Le robó un reloj a un turista, pero se lo devolvió porque no era un reloj original sino una imitación. Ocurrió en una plaza de Nápoles, Italia.

En un video se puede ver al turista disfrutar de su cena en un restaurante cuando el ladrón lo aborda con pistola en mano y le exige que le de su reloj, pero después aparece su cómplice, otro ladrón, que le devuelve el reloj al turista y hasta se disculpa con él.

El ladrón pensó que el reloj era de marca y que valía 307 mil dólares, según contó un concejal de la región llamado Francesco Emilio Borrelli.

El funcionario también indicó que en la plaza donde ocurrió este robo ha estado plagada de delitos durante mucho tiempo.

He estado informando sobre los problemas en esa plaza durante algún tiempo, pero no hay vigilancia. Es una de las áreas menos seguras de la ciudad, y debería ser una de las más seguras.

Por su parte, el turista suizo no se vio muy afectado tras el robo y hasta tuvo tiempo para acabarse su bebida.