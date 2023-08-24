Segob emitirá convocatoria para seleccionar a titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Luisa María Alcalde, al mando de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se emitirá una convocatoria para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda tras la renuncia de Karla Quintana.

"Como hemos hecho hasta ahora, continuaremos realizando todos los esfuerzos institucionales posibles en las tareas de búsqueda de desaparecidos", destacó Alcalde Luján.

Por instrucciones del Presidente @lopezobrador_, la @SEGOB_mx emitirá convocatoria para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.



Como hemos hecho hasta ahora, continuaremos realizando todos los esfuerzos institucionales… — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 24, 2023

Karla Quintana renuncia como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

A través de una carta dirigida al presidente Karla Quintana Osuna presentó su renuncia como comisionada nacional de Búsqueda de Personas en la noche del pasado miércoles.

“En virtud de los contextos actuales, presente mi renuncia (...)" fueron las palabras con las que comenzó la funcionaria. Asimismo, recalcó que los retos en relación con la desaparición de personas permanecen y los esfuerzos del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política de prevención.

Renuncia Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas|Twitter

AMLO afirma que renuncia de Karla Quintana es porque "cerró un ciclo"

“Depende de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, se va a hacer cargo de esto”. Posteriormente, afirmó que quien fuera comisionada “cerró un ciclo” y que somos libres de hacerlo, afirmó AMLO.

Aunado a ello, aseveró que se respetó la renuncia de Quintana y se le reconoció su trabajo; sin embargo, no depende de una sola compañera, sino que es un tema que le compete al gobierno de México.

Por último, el presidente morenista señaló: “No depende de una compañera, por responsable que sea, por eficaz que sea, por responsable que sea, depende de todos, somos muchos”. Aseveró que el gobierno se encuentra trabajando en la búsqueda de desaparecidos.

Cabe destacar que la salida de Karla Quintana se dio menos de un mes después de que el mandatario señaló que la cifra de desaparecidos es mucho menor a la oficial que manejó el censo. El pasado 31 de julio, el presidente confirmó que se realizará una actualización de censo casa por casa y estaría listo en tres meses.