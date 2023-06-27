Renuncia obispo católico en EU tras investigación por encubrimiento de abusos

El papa Francisco aceptó el martes la renuncia del obispo de Knoxville, Tennessee, tras una investigación del Vaticano desencadenada por una rebelión de sacerdotes y acusaciones de que el obispo manejó mal una investigación de abuso sexual.

La escueta declaración del Vaticano no dio ninguna razón para la renuncia del obispo Richard Stika, quien ha negado cualquier irregularidad.

Stika, que a sus 65 años está 10 años por debajo de la edad de jubilación habitual de los obispos, dijo en un comunicado que había presentado su dimisión principalmente por una serie de problemas de salud, algunos de los cuales, señaló, ponían "en peligro su vida".

“Reconozco que en los últimos meses se han planteado públicamente cuestiones sobre mi liderazgo. Sería poco honesto si no admitiera que todo esto me ha afectado física y emocionalmente”. Richard Stika, obispo.

Una demanda presentada contra Stika el año pasado le acusaba de no haber impedido que un seminarista violara y acosara sexualmente a un empleado diocesano y de haber hecho comentarios difamatorios contra él. El seminarista acusado vivía con Stika y un cardenal estadounidense retirado.

En 2011, 11 sacerdotes de la diócesis de Knoxville escribieron al embajador del Vaticano en Estados Unidos quejándose de lo que consideraban una forma de dirigir la diócesis autoritaria, vengativa y de mano dura por parte de Stika.

Sunday, June 18th, Time's up Rick Rally. Bishop Richard Stika of Knoxville must resign. pic.twitter.com/nyCvpWow0d — Susan Vance (@snaptennessee) June 23, 2023

Según el sitio web Pillar Catholic, los sacerdotes escribieron sobre las "endencias persistentemente problemáticas de un obispo que comprometen la misión de la Iglesia local.

En su declaración en el sitio web de la diócesis de Knoxville, Stika, que ha sido obispo de Knoxville desde 1969, dijo: "Ofrezco mis genuinas y sinceras disculpas a todos los que he decepcionado a lo largo de los años".

El Vaticano envió investigadores a la diócesis el año pasado tras varias acusaciones contra Stika.

Más polémicas del Obispo

En 2019 este obispo también fue noticia. Pues se involucró en twitter con varios usuarios a causa de la Misa tradicional. El ya dimitido obispo de Knoxville afirmó que “la Misa no es la adoración de Jesús”.

Stika tiene un largo historial de polémicas, con abundancia de bloqueos a cuentas católicas por expresar su opinion que a muchos parece disgustarle.

