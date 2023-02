Renuncia Presidenta Municipal de Aldama, Chiapas por amenazas

Fue el pasado 30 de enero cuando Angelina Díaz Méndez, renunciara al cargo de Presidenta Municipal de Aldama, Chiapas, la razón fueron las constantes amenazas en su contra por parte de grupos que se oponen a su gobierno, tras la renuncia el tema llegó este 7 de febrero hasta el Congreso de Chiapas, dónde la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores, reiteró su compromiso de atención para generar las condiciones de solución a esta situación, para ello se reunió con la propia Presidenta Díaz Méndez y con el segundo Regidor, Alonso Pérez Sántiz que encabeza al grupo opositor.

Dentro de las amenazas que recibió Angelina, están las de hostigamiento, acoso y amenaza de muerte, sin embargo los argumentos económicos y políticos dados por sus opositores dejan en manifiesto una violencia política en contra de mujeres por razón de género, y es que ellos se contraponen a su gobierno por ser mujer y porque ella no está en condiciones de dar órdenes a hombres.

Cabe mencionar que Angelina Diaz Méndez fue electa con el voto popular en el proceso 2021 y ratificada por vías e instituciones democráticas, los hechos en el municipio de Aldama son materia de delito, incluso desde las normas de Usos y Costumbres, por lo que la Asamblea en la que Angelina fue forzada a dimitir para evitar ser agredida debe ser sujeta de justicia, estas son las palabras de ella diciendo lo ocurrido:

” Me obligaron a renunciar ante la asamblea, pero no quería yo firmar ahí y este les dije que iba yo a firmar, pero aquí ante el congreso, pero no quisieron la gente, a la fuerza mi hicieron firmar ahí en el pueblo “

Organización pide protección por amenazas a Angelina

Tras lo ocurrido, La Red Chiapas por la Paridad Efectiva , (REPARE), manifestó su apoyo a Angelina en su defensa de la integridad física y del cargo político que desempeñaba, en el cual buscan sus restitución, ya que su cargo está comprendido en el periodo 2021-2024, Angelina, entregó una Tarjeta Informativa a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía Electoral, la Fiscalía de Justicia Indígena, en ella describe los delitos cometidos en su contra por miembros del cabildo, además solicitó el Proceso Especial Sancionador ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Enriqueta Burelo integrante de REPARE, nos cuenta un poco la situación de Angelina:

” Ellos iban a nombrar un asesor quien realmente iba a ejercer el poder y ella nada más iba a firmar y ella por supuesto rechazó esta propuesta, existe esa visión, verdad, en las comunidades indígenas de que las mujeres no son aptas para gobernar “

Mientras la situación no se resuelva, Angelina Díaz Méndez, no puede regresar al municipio.