Movimiento Ciudadano propone derechos laborales para repartidores por app

El partido de Movimiento Ciudadano (MC) presentó en el Senado una iniciativa en la que se busca garantizar los derechos laborales de quienes trabajan como repartidores por app.

La iniciativa la presentó el coordinador de la bancada, Clemente Castañeda, y la senadora Patricia Mercado, en la que se busca dar derechos laborales como vacaciones, prima vacaciones, seguridad social, aguinaldo, seguro de riesgos de trabajo.

Durante la presentación de la iniciativa, los senadores destacaron que debido a la tecnología abrieron nuevas modalidades de trabajo.

Por lo que indicó que es necesario reconocer los derechos laborales de estos trabajadores y que se les garanticen condiciones laborales óptimas.

¿Qué se propone para los repartidores por app?

La iniciativa establece un modelo de regulación laboral que elimina la incertidumbre jurídica para los repartidores por app. Se busca definir que se establezca entre trabajadores y la plataforma digital una jornada laboral, el salario, las prestaciones ofrecidas y la terminación de la relación laboral.

Estas son algunas de las cosas que se proponen en la iniciativa sobre repartidores por app y sus derechos laborales de Movimiento Ciudadano:

Establecer que el vínculo laboral se formaliza mediante un contrato.

Generar dos modalidades de empleo: una de ella es la de dependientes para las personas que laboren 48 horas o más a la semana, y los eventuales para el resto.

Garantizar el derecho a la libre asociación de las personas trabajadoras.

Definir la jornada laboral en 8 horas por cada 6 días de trabajo, y un día de descanso.

Proteger a las propinas como un ingreso adicional y el pago de un salario semanal que no podrá ser menor al salario mínimo.

Prestaciones sociales como vacaciones pagadas, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social, seguro de riesgos de trabajo, y aguinaldo.

La iniciativa ya se envió a las comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda.

