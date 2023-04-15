Repatrian a los últimos migrantes víctimas de incendio en Ciudad Juárez

Los últimos migrantes guatemaltecos y salvadoreños volvieron a su tierra de una manera en la que nunca imaginaron, pues salieron hace menos de un mes con la mira puesta en los Estados Unidos, pero el destino, traducido en incompetencia y corrupción, los alcanzó en la frontera, tras el incendio en Ciudad Juárez.

A Guatemala fueron repatriados 17 migrantes, ya sin la posibilidad de decir adiós. En ese grupo estaba Marcos, quien era el sustento de casa porque ayudaba a sus padres, ambos de la tercera edad y a su hermana.

“Mi hermano se fue para cumplir un sueño, él quería una mejor vida para mis padres, por eso él se fue, decidió ir allá, pero no cumplió su sueño”, contó a Fuerza Informativa Azteca, la hermana de este migrante, Juana Emiliana Tziquin.

Además de Guatemala, El Salvador también recibió los restos de siete migrantes que en marzo pasado iniciaron un viaje que ya no pudieron terminar.

Como el caso de Amilcar, quien falleció también en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez.

“Su sueño era que su familia estuviera mejor, que sus hijas fueran a la universidad, ayudar a su madre. Y ese es el sueño, tener una mayor estabilidad que aquí. Aquí cuesta un poco más tenerlo”, contó Joel Solórzano, sobrino de uno de los migrantes fallecidos y que fueron repatriados a El Salvador.

¿Cuántos migrantes murieron en el incendio del INM de Ciudad Juárez?

En total fueron 40 los migrantes que perdieron la vida en el incendio ocurrido en Ciudad Juárez, cuya noticia le dio la vuelta al mundo, pero eso no logró detener el flujo migratorio que hora tras hora llega a la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, a pesar del peligro que representa, muchos migrantes deciden apostar por ella antes que permanecer en los países que los vieron nacer, pero que ahora se declaran completamente incompetentes para ofrecerles seguridad y oportunidades reales de trabajo.

“Lo que pasa es que mucha gente duerme en la calle, en situaciones hostiles y cualquier noticia que escuchan es como un rayo de esperanza para ellos y por eso vienen aquí”, declaró William Suárez, quien es migrante venezonalo.