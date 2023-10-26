Incendio consume naves de la Central de Abasto de Toluca; no se reportan lesionados

Un incendio se registró durante la noche de este miércoles 25 de octubre al interior de una nave ubicada en la Central de Abasto de Toluca; hasta el momento se desconoce el motivo del siniestro que se extendió a las viviendas aledañas.

En redes sociales se difundieron videos del momento en que las llamas avanzaban sobre los terrenos del inmueble que recibe todos los días a miles de personas, entre trabajadores y consumidores, que realizan sus compras para la semana o negocios.

Hasta el momento las autoridades no han informado cómo inició el incendio en la nave de secos de la Central de Abasto de Toluca, sin embargo, personal de Protección Civil del Estado de México acudió al sitio para atender el reporte y sofocar las llamas que, según reportes, se extendieron a negocios y casas cercanas.

Controlan incendio en la Central de Abasto de Toluca

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que el incendio en la Central de Abasto de Toluca fue controlado unas horas después sin lesionados o heridos que lamentar.

🔥 #INCENDIO 🚒| | Nuestro equipo de PC Bomberos Toluca, al igual que elementos de Seguridad y Protección de Toluca ya se encuentran en la Central de Abasto, donde esta noche se combate un fuerte incendio.



Al igual que de la Cruz Roja y cuerpos de emergencia estatales. pic.twitter.com/q8oexJw89F — Ayuntamiento de Toluca (@TolucaGob) October 26, 2023

En sus redes sociales, indicó que las llamas alcanzaron la zona de cajas de madera, lo que complicó el incendio, pero el personal de bomberos de al menos 11 municipios se sumaron para sofocar las llamas y continuar con las labores de evaluación de daños del lugar, ubicado sobre López Portillo y Paseo del Abasto; San José Guadalupe Otzacatipan.

"Equipos de emergencia atienden un incendio dentro de la Central de Abasto de Toluca. Bomberos y personal de Protección Civil Estatal Región Toluca y Naucalpan se encuentran laborando en un almacén de cajas de madera, en coordinación con los municipios aledaños que apoyan en el incidente. Sin reporte de lesionados", escribió la mandataria.

⚠️#ATENCIÓN | Equipos de emergencia atienden un incendio dentro de la Central de Abasto de #Toluca. Bomberos y personal de Protección Civil Estatal Región Toluca y Naucalpan se encuentran laborando en un almacén de cajas de madera, en coordinación con los municipios aledaños que… — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) October 26, 2023

Incendio en Central de Abasto de Toluca fue accidental: Administración

El presidente presidente de la Central de Abasto de Toluca, Jesús López, afirmó ante medios de comunicación que el siniestro fue accidental y rechazó que se trate de un asunto premeditado como sugirieron algunos usuarios en redes sociales tras el caso que dejó 9 muertos en julio de este año.

Las autoridades estatales confirmaron que iniciaron una investigación al respecto para deslindar responsabilidades por el incendio que consumió los almacenes de algunas naves comerciales.