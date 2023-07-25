Equipo de Adán Augusto López presume repunte en encuestas

Ciudad de México. Andrea Chávez, quien es la Coordinadora de comunicación social del aspirante a coordinar la defensa de la cuarta transformación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que de acuerdo con encuestas de cuatro medios de comunicación y encuestadoras, López Hernández ya se posiciona en segundo lugar en cuanto a la preferencia de los morenistas en materia de encabezar la defensa de la cuarta transformación.

Aseguró que esto se debe al intenso trabajo de territorio que hace el político morenista durante las 95 asambleas informativas que ha realizado todo lo largo y ancho del país.

Nuestra asamblea informativa en Escobedo, Nuevo León, es testimonio de la participación ciudadana y del sólido compromiso político que caracteriza al pueblo neoleonés.



A través del diálogo y la inclusión, seguimos trabajando codo con codo por un México con más justicia, igualdad… pic.twitter.com/zwCDM2B4q9 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 25, 2023

"Se explica por un incansable trabajo territorial que ya asciende a las 95 asambleas informativas realizadas a lo largo de estos 36 días, se explica con saber que el licenciado Augusto López Hernández ha saludado ya personalmente a 500,000 mexicanas y mexicanos en todos los rincones de la patria"

Equipo de campaña de Adán Augusto pide a simpatizantes no contratar espectaculares

Andrea Chávez también pidió a todos los simpatizantes de Adan Augusto López a abstenerse de contratar espectaculares con la imagen del tabasqueño, ya que aseguró, eso vulnera la ley electoral y puede poner en riesgo el trabajo que Morena le ha encomendado.

"En lo que respecta a los espectaculares, el licenciado Adán Augusto López Hernández ha hecho público desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de dejar su encargo como secretario gobernación del gobierno federal, las denuncias que ha ido interponiendo en la autoridad electoral para crear los deslindes correspondientes, deslindes que nos protegen el jurídico pero que también queremos hacer público en lo mediático. Queremos que sepan, quieres ayudar a licenciado Adán Augusto López Hernández de buena fe, de buena voluntad, y utilizan sus recursos propios, que es momento de seguir las indicaciones de las autoridades electorales para garantizar un deslinde de cualquier acto anticipados de campaña y una consecuencia a futuro en este proyecto que ha venido siendo tan exitoso".

