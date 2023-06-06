Reportan tiroteo durante una graduación en Richmond, Virginia; hay múltiples heridos

Se registró un tiroteo en una universidad cerca de donde se realizaba una ceremonia de graduación de una escuela secundaria en Richmond, Virginia, que dejó al menos siete heridos, tres de ellos de gravedad, informaron autoridades escolares de la región.

“Esto sucedió después de la graduación de la Escuela Secundaria Huguenot y tuvo lugar en Monroe Park. Hemos cancelado una ceremonia de graduación de otra escuela programada para esta noche”, indicaron.

Time for some false flags



🚨#BREAKING: Mass shooting at Virginia Commonwealth University's during a high school graduation ceremony

📌#Richmond | #Virginia



Currently multiple law enforcements are on scene of a mass shooting that took place during a high school graduation… pic.twitter.com/Z76Htg6gil — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) June 6, 2023

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos; dos personas más llegaron a un nosocomio por lesiones que no eran de bala. Además dos personas fueron puestas en custodia.

El tiroteo ocurrió en Monroe Park, ubicado en el campus de la Universidad de Virginia Commonwealth, enfrente del teatro Altria, donde se realizaban las graduaciones de la secundaria.

Alrededor de las 5:15 de este martes 6 de junio, las autoridades de Virginia recibieron una llamada de emergencia sobre el tiroteo en Monroe Park.

Consulado de México ofrece ayuda a connacionales involucrados en el tiroteo en Virginia

A través de mensaje publicado en redes sociales, la embajada de México en Estados Unidos, ofreció apoyo a los connacionales que pudieran haber estado en Richmond, Virginia, al momento del tiroteo.

“Comunidad mexicana en Richmond, Virginia: Con relación a los hechos violentos ocurridos hoy en Monroe Park, les recordamos que el teléfono de emergencias de esta oficina es el 202-997-0560 y el teléfono del #CIAM es 520-623-7874.