Tiroteo en una escuela de Oklahoma deja al menos un muerto

El día de hoy, autoridades reportaron un posible tiroteo en una escuela ubicada en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos (EU); las autoridades recomendaron a los estudiantes y alumnos refugiarse en su lugar y seguir las instrucciones de los miembros de la policía.

"Actualmente estamos experimentando un tiroteo en el campus (...) Refúgiense en su lugar y sigan las instrucciones de los oficiales", compartió la universidad a través de redes sociales.

Autoridades reportaron que hasta el momento una persona se encuentra detenida tras sospechar que podría ser culpable por el tiroteo registrado el día de hoy en una pequeña universidad en Oklahoma, Estados Unidos (EU).

❗️ROSE ALERT: We are currently experiencing an active shooter situation on campus. Please shelter in place and follow instructions from law enforcement officials. More information to follow as it becomes available. ❗️ — Rose State College (@RoseState) April 24, 2023

Tiroteo en universidad de Oklahoma deja una persona muerta

Autoridades de la policía de Oklahoma reportaron que una persona perdió la vida durante el tiroteo, además se detuvo a una persona como posible responsable de los hechos ocurridos el día de hoy en esta universidad.

De acuerdo con la policía, los hechos ocurrieron en el de edifico de "Humanidades" de la universidad Rose State, cuando un hombre entró y le disparó a otra mujer; sin embargo, la víctima resultó ser un hombre, quien de hasta ahora se desconoce su identidad.

Suspenden las clases y actividades en Rose State College tras tiroteo

A través de sus redes sociales, la pequeña universidad de Oklahoma reportó que el confinamiento tras el tiroteo de hoy había llegado a su fin, informando que todos los edificios ya se encontraban despejados, por lo que recomendaron a los estudiantes salir del campus y no acercarse al edificio de humanidades.

La escuela dio a conocer que todas las actividades y clases que se tenían planeadas para este 24 de abril 2023 fueron suspendidas hasta el día de mañana.

ROSE STATE ALERT: All buildings are clear; lockdown has ended. Please exit the campus. Please avoid the area south of Humanities and Administration Building. All activities and classes for the remainder of Monday, April 24 are cancelled. pic.twitter.com/nvU1RalzTM — Rose State College (@RoseState) April 24, 2023

Tiroteo en Oklahoma podría relacionarse en el "ámbito doméstico"

Las autoridades de Midwest City, compartieron a los periodistas que el tiroteo de hoy en el campus de Rose State College, podría estar relacionado con el ámbito doméstico; sin embargo, aún se encuentran investigando la verdadera razón de los hechos,

Se reportó que este tiroteo surge semanas después de que los estudiantes, profesores y otros trabajadores, realizaran una ejercicio especial sobre cómo actuar en caso de que se presentara una situación como la del día de hoy.

"La cosa se bloqueó muy rápido (...) Simplemente creo que hicieron un trabajo fantástico al escuchar a la escuela y que todos se quedaran tranquilo y no entraran en pánico", compartió a los medios un integrante de la policía de Oklahoma.