VIDEO: Reportero aboga por abuelita para que la vacunen en Perú

En Perú, una mujer de la tercera edad estaba a punto de no recibir su vacuna contra la Covid-19 porque su identificación no estaba vigente, pero gracias a la presión que ejerció un reportero de televisión, la señora pudo recibir la dosis.

El periodista Gunter Raver se encontraba realizando un enlace en vivo para el noticiero en el que trabaja cuando cuestionó a una mujer que acompañaba a su madre, de 70 años, el motivo por el que las rechazó el personal que estaba en el centro de vacunación en una región de la capital de Perú, Lima.

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La mujer explicó que un día anterior había hablado para conocer el centro de vacunación donde sería vacunada su madre, le indicaron que por ser de la región de Amazonas podría acudir al centro ubicado en Plaza Norte.

No obstante, al llegar, le comentaron que este 30 de abril sólo serían vacunados los que tuvieran una cita, por lo que le sugirieron acudir de nuevo el lunes y el martes, días designados para los rezagados.

El reportero Gunter Raver recopiló la información que le dio la mujer para tratar de analizar el motivo por el cual la rechazaron, ya que por vía telefónica le dijeron que este era el lugar en Lima, Perú, correcto para vacunar a su madre.

Después confrontó a un hombre que pertenecía a la organización del centro de vacunación de Covid en Perú, quien se quiso excusar diciendo que era una orden.

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-Hay una orden, explicó el encargado con la credencial de la mujer.

-¿Orden de quién?, cuestionó el reportero.

-De los que dan adentro... reviró el hombre entre titubeos.

-La señora tiene derecho, alcanzó a decir el periodista.

Después de un corte, el reportero Gunter Raver explicó que tras el incidente se recibió una orden para que las personas con más de 70 años que no viven cerca del módulo de vacunación pueden acudir a recibir la dosis siempre y cuando no estén en el padrón, como el caso de la mujer.

“Ha llegado una orden del vacunatorio de salud y todos los adultos mayores de 70 años que no aparecen en el padrón, que tiene su DNI de Amazonas, pero viven en distrito cercano, puede pasar. La señora ya pasó, solucionado el problema”, explicó.

Este gesto del periodista le valió el reconocimiento en redes sociales, quienes indicaron que gracias a su presión se pudo aclarar una duda y la mujer pudo ser vacunada.

Plaza Norte: Una señora tuvo inconvenientes para ingresar a local de vacunación por ser de Amazonas, pero gracias a la persistencia de nuestro reportero Gunter Rave pudo entrar y recibir la dosis ► https://t.co/mM2XHfTvYT pic.twitter.com/XqCbsOyXDB — Canal N (@canalN_) April 30, 2021

Vacunación de personas adultas mayores en Perú

El Ministerio de Salud de Perú indicó que el 29 de abril se inició la vacunación para personas de 70 a 79 años en Lima y Callao, en donde se instalaron 50 centros de vacunación.

El sistema de salud de Perú usó un sistema para programar las vacunaciones, por lo que las personas tienen que respetar el horario y el centro de vacunación asignados.

🔴 ATENCIÓN | Hoy inicia la vacunación contra la COVID-19 a adultos de 70 a 79 años de Lima y Callao.



✅ Los jueves no habrá vacunación.



🖥️ Ingresa a https://t.co/BD4lZbRSXE

y conoce la fecha y hora de tu cita en el Padrón Nacional de Vacunación. #PongoElHombro 🇵🇪 pic.twitter.com/YnbRGmjzGj — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 30, 2021

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