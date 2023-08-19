Representante de Monreal declina su empresa encuestadora

En un video publicado en redes sociales, el senador Alejandro Rojas, representante de Ricardo Monreal en el Consejo Nacional de Morena, que notificaron al presidente de ese partido, Mario Delgado de la declinación de la empresa encuestadora propuesta por Monreal.

Con esta acción, el representante afirma que con esta declinación, la empresa encuestadora puede ser sustituida por la empresa que propuso el aspirante Marcelo Ebrard, esto con el objetivo de contribuir a la unidad de su movimiento.

Les quiero informar que, como representante de @RicardoMonrealA, hemos informado al presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador @AlfonsoDurazo, y al dirigente nacional de Morena, @mario_delgado, que hemos decidido declinar de nuestra empresa encuestadora. Esto para… pic.twitter.com/ii8EoSDR8t — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) August 18, 2023

Ebrard no avala empresas encuestadoras

El día jueves, la representante del equipo de Marcelo Ebrard no firmó los acuerdos de encuestadoras que trabajarán en el proceso interno de Morena.

Esta semana, el aspirante a la Coordinación de los Comités de la Defensa de la Transformación denunció que en el proceso interno morenista existe una cargada hacia Claudia Sheinbaum, incluso, afirmó, con el presunto uso de recursos públicos de la Secretaría del Bienestar y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado asegura que se validarán las encuestadoras privadas que surgieron tras un sorteo, dicho acto, fue impugnado y estuvieron en desacuerdo los representantes de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.