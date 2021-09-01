Policías descubren el fósil completo de un reptil volador en Brasil

Un estudio reveló que una redada de policías en Brasil dejó como resultado el descubrimiento del único fósil completo y mejor conservado que jamás se haya encontrado de un reptil volador.

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La investigación fue realizada por especialistas de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y publicada en la revista Plos One . El fósil revela nueva información sobre el reptil volador, conocido como tapejáridos o pterosaurios, que volaban por los cielos durante el período Cretácico Temprano hace 100 y 145 millones de años.

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Este tipo de reptil volador es conocido por tener una cresta gigante en la parte superior de la cabeza. Los tapejáridos son comunes en el registro fósil de Brasil, sin embargo, la mayoría solo son restos parciales.

El nuevo ejemplar comprende un esqueleto casi completo, que conserva tanto el cráneo como el post-cráneo, asociado a una notable preservación de los tejidos blandos, lo que lo convierte en el tapejárido más completo conocido hasta el momento.

|Plos One

El fósil de reptil volador recién descubierto en Brasil conserva casi todo el cuerpo, incluyendo muestras de tejido blando, por lo que no había un registro similar. El pterosaurio fue fechado hace unos 115 millones de años y se menciona que tenía un cuello largo y los investigadores creen que pasaba la mayor parte del tiempo en el suelo buscando comida como semillas y frutos, y que probablemente no volaba largas distancias.

¿Cómo fue el hallazgo del fósil de reptil volador?

De acuerdo con el estudio, el fósil del reptil volador estaba entre seis placas de piedra caliza que fueron confiscadas durante una redada policial realizada en 2013 en el puerto de Santos, en São Paulo, Brasil.

|Plos One

“La Policía Federal de Brasil estaba investigando una operación de comercio de fósiles y recuperó, en 2013, más de 3 mil ejemplares (...) Los fósiles en Brasil están protegidos por ley, ya que forman parte del patrimonio geológico del país. Por lo tanto, la recolección de fósiles requiere un permiso, y el comercio y las colecciones privadas de fósiles son ilegales”, explicó Victor Beccari, autor del estudio.

Una vez que se recuperaron las placas, fueron enviadas a la Universidad de São Paulo, donde las unieron como descifrar el fósil y los investigadores realizaron una tomografía computarizada para encontrar los huesos dentro de la piedra.