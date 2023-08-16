INM auxilia en Veracruz a 137 migrantes africanos

El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a 137 migrantes africanos que se encontraban abandonados dentro de un autobús sobre la carretera antigua Las Choapas-Nanchital, en Veracruz.

La madrugada del martes 15 de agosto, Agentes Federales de Migración recibieron una llamada telefónica en la que se informó de la localización de un autobús de pasajeros sobre la carretera antigua Las Choapas-Nanchital.

Al llegar al lugar se pudo corroborar que en el autobús fueron abandonadas 137 migrantes: 129 de Egipto y ocho de Mauritania, que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano.

¿A dónde fueron trasladados los migrantes africanos?

Elementos del INM verificaron el estado de salud de los migrantes, se pudo contabilizar, que en el grupo viajaban dos menores de edad no acompañados, un núcleo familiar conformado por dos personas, así como 125 adultos de nacionalidad egipcia y ocho adultos de Mauritania.

Cabe señalar que durante el rescate, el personal del instituto se percató que las personas extranjeras portaban una pulsera con un nombre propio, un distintivo característico que utilizan los grupos de tráfico de personas.

Todos los extranjeros adultos fueron llevados a la Estación Migratoria Acayucan para continuar con su proceso administrativo migratoria donde también se les brindó atención médica.

Mientras la familia y los menores no acompañados fueron trasladados a la Oficina de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y Núcleos Familiares y se le notificó a la Procuraduría de Protección de (NNA).

#Comunicado 📄| Rescata @INAMI_mx en #Veracruz a 137 personas provenientes del continente africano abandonadas en un autobús. 129 originarias de Egipto 🇪🇬 y 8 de Mauritania 🇲🇷 https://t.co/Q9pd6DjMIB pic.twitter.com/T7PowDG1RE — INM (@INAMI_mx) August 16, 2023

AMLO se reunirá con su Gabinete para tratar el tema de migrantes

En la conferencia mañanera de este 16 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que esta tarde se reunirá en Palacio Nacional para tratar el tema de migració, reconoció que ha habido un repunte de migrantes.

"Hoy tenemos una reunión por la tarde de todo el Gabinete para ver el tema migratorio, porque sí estamos viendo que luego de una disminución considerable, hay un repunte en la migración y por eso nos vamos a reunir hoy para mejor todo lo que tiene que ver con los albuergues y ver de que manera se ayuda a informar de que los migrantes pueden hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos desde sus países".

El presidente López Obrador dijo que en la reunión también estarán gobernadores del sureste de México.

