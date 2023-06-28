Rescatadas miles de personas de trabajo forzado en Filipinas

Fueron rescatadas más de 2 mil 700 presuntas víctimas de trabajo forzado por autoridades de Filipinas después de allanar un edificio comercial en un suburbio de Manila.

Las personas rescatadas son de Filipinas, China, Indonesia y otros países

Las rescatadas, dijo la policía a los medios locales, incluyen personas de Filipinas, China, Indonesia y otros países, y que fueron estafados para que trabajaran para sitios de juegos fraudulentos y realizaran actividades de estafa.

Redada en oficina de casinos virtuales

El operativo de rescate tuvo lugar durante una redada en una oficina de casinos virtuales, conocidos localmente como POGO (Philippine Offshore Gaming Operators), en la ciudad de Las Piñas, dentro del área metropolitana de Manila.

Entre las víctimas se encuentran más de 1,500 filipinos, más de 600 chinos, unos 180 vietnamitas, casi 140 indonesios, así como malasios, tailandeses, nigerianos, entre otras nacionalidades.

Las víctimas rescatadas serán repatriadas

Los ciudadanos extranjeros que fueron considerados víctimas serán repatriados a sus países de origen, dijo la policía a los medios locales.

Los trabajadores afirman que no les dejaban salir de la oficina y tenían que completar turnos de más de 12 horas por tan sólo 433 dólares, equivalentes a 7,300 pesos al mes, indicó el portavoz del Grupo contra la Ciberdelincuencia la Policía Nacional, Michelle Subino.

Las víctimas fueron enganchadas por Facebook

Las presuntas víctimas de trabajo forzado habían aceptado ofertas de trabajo publicadas en Facebook para trabajar en Filipinas en la búsqueda de jugadores para juegos en línea.

La policía identificó como ciudadanos chinos al propietario y los principales gerentes de la empresa que explotaba el negocio, publicó el medio Inquirer.

En mayo, los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresaron su preocupación por el creciente número de incidentes de trata de personas en la región donde los trabajadores son obligados a cometer fraudes en línea.

Casinos virtuales son legales en Filipinas

Los casinos virtuales son legales en Filipinas desde la llegada al poder en 2016 del expresidente Rodrigo Duterte, quien terminó su mandato en 2022, y están encaminados principalmente al mercado chino, ya que las apuestas son ilegales en su país.

En el último año, un aumento de secuestros y delitos vinculados a las actividades de estos casinos virtuales han encendido las alarmas del actual gobierno y de la opinión pública, abriendo el debate sobre la idoneidad de estos negocios.

Parte de estas actividades ilícitas son el trabajo forzado o el régimen de seudoesclavitud al que algunos trabajadores son sometidos por las mafias que controlan los POGOS, en su mayoría ciudadanos procedentes de China.

La mayor redada contra trabajo forzado

Esta operación fue la "mayor redada contra la trata de seres humanos jamás realizada" en Filipinas, según la portavoz policial.

Autoridades filipinas rescataron en mayo a más de un millar de personas de varios países asiáticos que fueron víctimas de trata de personas y obligadas a hacer estafas en línea.

Diversas organizaciones han alertado en los últimos meses sobre la venta de trabajadores del Sudeste Asiático en régimen de esclavitud a centros operados por ciudadanos chinos, sobre todo en Camboya, pero también en otros países como Birmania o Filipinas.